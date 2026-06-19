【大阪府高槻市】安満遺跡公園サンクスランタン2026が、7月25日（土）・26日(日）開催決定！真夏の夜空に幻想的なランタンが打ち上がる

トライト株式会社

トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田 康生）は、2026年7月25日（土）、26日(日)の2日間、熱気球型ランタンを打ち上げる『サンクスランタン2026』を安満遺跡公園内の東の広場で開催いたします。夏の夜空に優しい灯りのLEDランタンが打ち上がる圧倒的なスケール感と幻想的な非日常空間をご堪能いただけます。会場にはどなたでもお楽しみいただけるグルメキッチンカーや、大道芸人パフォーマンス、さらにお子さまに大人気の縁日遊びやシャボン玉体験もやってきます。打ち上げ用ランタンは公式サイトにて2026年6月26日(金)17:00より数量限定でWEB予約販売いたします。大切な人との夏の思い出作りに是非ご来場ください。

公式サイト：https://tlight.jp/thankslantern-ama/

■安満遺跡公園サンクスランタン2026のご紹介

夏の夜空に願いを灯すランタンナイト

安満遺跡公園の真夏の夜空を優しい灯りのランタンが埋め尽くす幻想的なイベントです。願いを込めた灯りを空へ放つランタンの打ち上げは、アジア各所で古くから親しまれてきた伝統行事で、星が舞い上がるような美しい光景が訪れる人々の心を惹きつけます。

感謝の気持ちや願いを夜空へ

胸にしまっていた大切な人への感謝や願いを、ランタンに託して夏の夜空へ打ち上げましょう。 心に残る、忘れられないひとときをお過ごしください。会場にはペンをご用意しておりますが、混雑緩和のため油性ペンをご持参いただけるとスムーズにご記入いただけます。

大切な人へのメッセージを書いて打ち上げましょう大道芸人によるパフォーマンス！

【LEO】 国内外のフェスティバルに多数出演。目隠しジャグリングアクトはレオの真骨頂。 高さ2mの一輪車上で繰り広げる圧巻のジャグリングやバランス芸、ファイヤーパフォーマンスで観客を魅了。 ステージと会場全体を巻き込む一体感あふれるパフォーマンスをお楽しみください。

【すごろく】カップを使ってサイコロを積み上げる「ダイススタッキング」のプロとして、 パフォーマンスやメディアを通じ、日本全国にその魅力を広めるパイオニア！ 正確な技術とスピード、そして観客を惹きつける演出力で注目を集める。 ただ積み上げるだけじゃない、驚きと感動の技の数々にご注目ください！

【パフォーマーTAKAYA】 東海・関西地区を中心に活動する大道芸人・TAKAYA。 中国コマ「ディアボロ」をはじめとした卓越したジャグリングとバランス芸、 そして会場を一気に盛り上げる軽快なトークが大きな魅力。 幅広い世代を惹きつける表現力と安定した技術で、観客を笑顔にするパフォーマンスを届ける。

おいしいキッチンカーグルメが勢ぞろい。

冷たいスイーツや夏にうれしいメニューを味わいながら、ランタンの灯りと特別な時間を過ごせます。夏の夜をゆったり楽しみつつ、お気に入りのグルメを見つけてください。

画像はイメージです。縁日遊びでお祭り気分も楽しめる！

スーパーボールすくい、くじ引き、射的など、親子で楽しめる縁日でお祭り気分を味わえます。キラキラ光るスーパーボールが水にぷかぷか浮かんでいるだけで、まるで宝石の池みたい！子どもも大人も、ついつい夢中になっちゃいます。「何が当たるか…。」その緊張感と期待感が魅力のくじ引きで豪華景品をGETしてください！

親子で楽しめる縁日遊びシャボン玉遊び体験シャボン玉遊び体験

シャボン玉遊びにチャレンジする体験ゾーンと、無料で楽しめる大人気バブルマシンをご用意！

さらに夜間はシャボン玉がキラキラにライトアップ！ ランタンと一緒にここでしか見れない景色を楽しめます！

【料金】

◆入場料：無料

◆ランタンチケット（WEB予約販売）

超早割：3,900円（税込） 販売期間：6/26～7/10

早 割：4,500円（税込） 販売期間：7/11～7/24

当 日：5,000円（税込） 販売期間：7/25・26

チケット購入はコチラ：https://tlight.jp/thankslantern-ama/

※ランタン打ち上げ参加にはチケットの購入が必要です。

※ランタン１基で４名様まで打ち上げにご参加いただけます。

（小学生未満の未就学児は人数に含まれません）

※価格はランタン1基あたりのご購入金額です。

※当日チケットは、会場での現金購入が可能です。

※在庫無くなり次第販売終了となります。

※サンクスランタンはトライト株式会社のオリジナルデザインです。（意匠登録申請中）

※縁日、キッチンカーなど、一部コンテンツは別途料金が発生いたします。

◆ぽよじゃぶウォーターパークとのお得なセット券

同時期に安満遺跡公園で開催されるぽよじゃぶウォーターパークとのお得なセット券も発売中！

チケット：プール＆ランタンセット券（ぽよじゃぶ親1＋子1）：5,200円

プール＆ランタンセット券（ぽよじゃぶ親1＋子2）：7,100円

※個別に購入されるよりも最大2,500円お得です。

販売期間：2026年7月23日（木）23:59まで

購入場所：安満遺跡公園ぽよじゃぶウォーターパーク2026公式サイト

https://tlight.jp/poyojabu-ama/

※詳しくは『安満遺跡公園ぽよじゃぶウォーターパーク2026』公式サイトをご覧ください。

【イベント概要】

名 称：安満遺跡公園サンクスランタン2026

会 場：安満遺跡公園 東の広場（大阪府高槻市八丁畷町12-3）

開催日：2026年7月25日（土）、26日(日)

営業時間：15:00～20:30（ランタン打ち上げ20:00予定）

主 催：トライト株式会社

【タイムスケジュール】

15:00 開場

17:30 ランタン配布開始（予定）

19:30 ランタン配布終了

20:00 ランタンリリース

20:30 イベント終了

【公式イベントHP

https://tlight.jp/thankslantern-ama/

公式SNSアカウント（Instagram）

@thanksrantern_official

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

トライト株式会社 営業部 イベント企画・広報課：小山 （こやま）

TEL：06-6995-4163（平日午前9：00～12：00、午後13：00～17：30）

E-mail：event@tlight.jp

本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1

ホームページ：https://tlight.jp/

主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営