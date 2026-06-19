ROLI、日本での販売を開始

Luminary ROLI ltd.

Luminary ROLI Ltd. （本社：イギリス・ロンドン、以下「ROLI」）は本日2026年6月19日、日本国内での製品販売を開始したことを発表しました。表現力豊かな電子楽器と、AIを活用した音楽学習プラットフォームを、ヤマハミュージックジャパンの販売ネットワークを通じて、全国のヤマハミュージック店舗および主要楽器店で展開します。

一部の店舗には専用の展示スペースを設け、来店者はROLI製品を実際に試奏しながら、その独自の演奏体験を直接体感できます。

全国の販売ネットワークを通じて順次展開

2026年6月19日より、ROLI製品は全国のヤマハミュージック店舗および主要楽器店で順次販売を開始します。一部の主要店舗には専用ディスプレイを設置し、製品を実際に手に取って、ROLIならではの表現力を体験いただけます。

主な取扱製品

- Seaboard 2- Seaboard M- Piano M- Airwave- ROLI Learn

取扱店舗は、ストアロケーター（https://roli.com/store-locator）よりご確認いただけます。

表現力豊かな楽器とAIによる音楽学習

ROLIは、従来の鍵盤に代わる柔軟な演奏面を採用した革新的な電子楽器「Seaboard」で世界的に知られています。指の動きや圧力を繊細に捉えることで、音程・音色・強弱を直感的にコントロールでき、アコースティック楽器のような豊かな表現を可能にします。この技術はMPE（MIDI Polyphonic Expression）として広く普及し、今日では世界中の音楽制作環境やソフトウェアで採用されています。

さらにROLIは、光る鍵盤を搭載した「ROLI Piano」、手の動きをリアルタイムで認識する「Airwave」、学習アプリ「ROLI Learn」を組み合わせた音楽学習プラットフォーム「ROLI Piano System」を提供しています。AIとコンピュータービジョン技術により演奏をリアルタイムで分析し、一人ひとりのレベルや演奏スタイルに合わせたフィードバックと練習メニューを提案。初心者から経験者まで、自分のペースで効率的に音楽を学べます。

ヤマハミュージックジャパンについて

総合楽器メーカー ヤマハ株式会社100%出資の国内販売会社。ヤマハグループの楽器や防音室、ホームシアター・オーディオ、業務用音響機器、世界の著名ブランド製品の販売および、音楽教室の運営を行うほか、「音・音楽」に関わるサービスをお客様に提供しています。「人と音・音楽が交わる場」のプロフェッショナルとして、多くの人が共感し参加できる環境・体験を創出し、人びとのより豊かな暮らしのために新たな価値を提案しています。

ROLIについて

2021年に設立されたROLI（Luminary ROLI）は、「Free the Music（音楽を解放する）」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の創造性を拡張することを目指す音楽テクノロジー企業です。人を中心に据えたアプローチのもと、AIおよびハンドトラッキング技術を音楽学習へと応用し、誰もが直感的に音楽と向き合える環境づくりに取り組んでいます。同社はその一環として、ハンドトラッキング分野をリードするUltraLeapを買収し、身体の動きを高精度に捉える「Airwave」プラットフォームの開発を進めています。

ROLI公式サイト：https://roli.com/jp

ROLI 326/327 Stean Street, London, E8 4ED

Email: press_jp@roli.com