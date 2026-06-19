7/17(金)開催SUPER FORMULA『おしごとセッション』　登壇者・タイムスケジュール発表！ ～浜島裕英氏・白幡勝広氏・井原慶子氏・藤井順子氏をはじめ著名人が参加～

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」）を運営する株式会社日本レースプロモーション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上野禎久、以下「JRP」)と一般社団法人 日本自動車会議所 モータースポーツ委員会で2026年7月17日(金)に富士スピードウェイ(静岡県小山町)で共催する、入場無料※1 の学生向けモータースポーツキャリアイベント『おしごとセッション』※2 について、登壇者の情報ならびにタイムスケジュールを情報解禁しました。

※1 事前の来場登録が必要です

※2 「おしごとセッション」は、学生を抽選でグループ分けし、時間ごとにテーブルを移動しながらモータースポーツ業界で働く先輩と対話する座談会形式で行います。また座談会以外にも登壇者とのネットワーキングの時間をご用意しますので、ご活用ください。

《イベント公式サイト》

https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/ (https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/)

（本イベントに関する最新情報は上記公式サイトにて随時更新いたします。）

《来場登録フォーム》

https://forms.gle/aSrLoySf5DLLHNVW8 (https://forms.gle/aSrLoySf5DLLHNVW8)

◆登壇者紹介 ※3

【エンジニア】

浜島裕英（はましま ひろひで）

PONOS NAKAJIMA RACING タイヤエンジニア

1997~2010年のブリヂストンのF1参戦時に陣頭指揮を執り、ミハエル・シューマッハ氏の黄金時代を支える。後にスクーデリア・フェラーリにてビークル&タイヤインタラクション・デベロップメントを担当しフェルナンド・アロンソ選手らと共闘した。

その他の登壇者の所属

HRC、M-TEC、ROOKIE Racing、セルブスジャパン)KDDI TGMGP TGR-DC)

【メカニック】

白幡勝広（しらはた かつひろ）

F1解説者

専門学校の教員から転身し、F1メカニックを目指して渡欧。ドイツF3などのカテゴリーを経験した後、2006～2022年までウイリアムズF1チームでメカニックを務め、中嶋一貴氏やバルテリ・ボッタス選手らのマシンを担当した。

その他の登壇者の所属

HRC、チームルマン、NISMO、ROOKIE Racing、セルブスジャパン(KDDI TGMGP TGR-DC)

【広報・運営系】

井原慶子（いはら けいこ）

一般社団法人 WOMEN IN MOTORSPORT代表理事

1999年にレースデビュー以来、世界70か国を転戦。2014年にはWEC世界耐久選手権で女性初の表彰台、ルマンシリーズ総合優勝を達成し、女性レーサーとして世界最高位を獲得。教育活動や環境車インフラ整備、女性活躍推進にも尽力し、国家戦略大臣賞を受賞。FIAアジア代表委員なども歴任。

藤井順子（ふじい じゅんこ）

LOVEDRIVE RACING監督・レーシングドライバー（マーケティングディレクター・講師）

流通・小売業、金融、住宅、官公庁 など幅広い領域のマーケティングディレクター・モデレーターとして活躍しつつ、マツダ・ロードスターのパーティレースからレース活動を開始。現在は監督兼ドライバーとしてSUPER耐久ST-5Rクラスに参戦中。

その他の登壇者の所属

富士スピードウェイ、motorsport.com、NISMO、ROOKIE Racing、セルブスジャパン(KDDI TGMGP TGR-DC)、GAZOO Racing(トヨタ自動車)、日本レースプロモーション(JRP)

※3 登壇者は変更・追加になる場合がございます

◆タイムスケジュール ※4

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/169_1_0c1b3942fd33a799bbeb1e93db62437a.jpg?v=202606200951 ]

現在、イベント公式サイト( https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/ (https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/))にて最新情報を公開しております。また、来場登録も同サイトにて受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

※4 タイムスケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベント公式サイトをご確認ください。

◆来場登録方法

下記URLより参照いただける来場申込フォームに必要事項を入力し、お申込みください。

https://forms.gle/aSrLoySf5DLLHNVW8 (https://forms.gle/aSrLoySf5DLLHNVW8)

◆開催概要

主催：株式会社日本レースプロモーション

共催：一般社団法人 日本自動車会議所 モータースポーツ委員会

会期：2026年7月17日(金)

入場：無料

会場：富士スピードウェイ クリスタルルーム

参加学生向けにJR三島駅より富士スピードウェイ間の無料シャトルバスを運行予定

座談会登壇者：SUPER FORMULA参戦チーム、パートナー企業を中心に20名程度

来場者：モータースポーツ業界に興味を持つ高校生・高専生・専門学生・大学生・大学院生100名程度

併催：第3回技術セッション https://superformula.net/sf3/release/26876/ (https://superformula.net/sf3/release/26876/)

◆関連リリース

開催概要リリース（2026年6月9日）(https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/)

第3回技術セッション開催リリース（2026年5月13日）(https://superformula.net/sf3/release/26876/)