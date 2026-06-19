TOKYO FM／JFN38局『ディア・フレンズ』 日本人初 カンヌ最優秀女優賞受賞！最注目の俳優岡本多緒がゲストに登場！

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坂本美雨がパーソナリティをつとめる『ディア・フレンズ』(月～木11:00～11:30 TOKYO FMをはじめとする全国38局ネット)では、6月25日（木）に岡本多緒が登場します。カンヌ国際映画祭2026で日本人初となる最優秀女優賞を獲得し、いま最も注目される俳優・岡本多緒が、自身の活動のきっかけや、主演映画へ込めた思いについてたっぷりと語ります。ぜひお聴きください。

坂本美雨がパーソナリティをつとめる番組『ディア・フレンズ』。6月25日（木）の放送では、俳優の岡本多緒を迎えます。

坂本が立ち上げたガザ人道支援チャリティーオークションに岡本が賛同・参加するなど、以前から交流があるという2人。カンヌ国際映画祭2026で日本人初となる女優賞に輝き、今最も注目を集める俳優・岡本多緒が、芸能界に入ったきっかけや、オーディション受験時の秘話、そして「演じること」への深い思いを明かします。

さらに、主演を務めた話題の映画『急に具合が悪くなる』についてもフォーカス。映画の主人公・真理の役柄を知った時、「昔から“生と死”について考えることが多かった。そんな自分だからこそ、この役を演じることができるのではないか」と感じたと語る彼女が真理を演じる中で考えたことや、自身に訪れた変化とはどのようなものだったのか。出演の経緯や濱口竜介監督とのやりとり、撮影時の知られざるエピソードもたっぷりと語ります。

6月25日（木）の放送を、どうぞお楽しみに。

■番組概要■

◇タイトル： 『坂本美雨のディア・フレンズ』

◇放送日時： 毎週月曜～木曜 11：00～11：30

※TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者： 坂本美雨

◇番組URL： https://www.tfm.co.jp/dear/