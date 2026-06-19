人気ゲーム『HELIOS Rising Heroes』より、グラッシーコレクションが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

Happy Elements カカリアスタジオが贈るヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes』。

本作より新商品「グラッシーコレクション」が登場！

“美しさ”を嗜むシートアイテムの本商品は、クリアシートにマット加工を重ねた、すりガラスのような柔らかく上品な透明感。更に箔押しのきらめく装飾で華やかなアクセントをプラス。印象に深く残る1枚を、ぜひお手元に。

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等で発売！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g04352-00213-00054/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

「エリオスライジングヒーローズ」グラッシーコレクション

【価格】

1パック3枚入り：715円(税込)

1BOX 7パック入り：5,005円(税込)

【サイズ】

約6.3cm×8.4cm

【販売方式】

ランダムパッケージ

【発売日】

2026年7月下旬頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)2019 Happy Elements K.K

■『HELIOS Rising Heroes』公式サイト：https://helios-r.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。