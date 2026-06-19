MODELLISTA、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」にコンプリートカー3台（JUNO・MU・MRT）を展示

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

・JUNO・MU・MRTが「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」にて初めて一堂に揃う

・MODELLISTAが描く「自分らしいクルマ」の幅広い選択肢をご紹介

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、2026年6月26日（金）から28日（日）、幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に、MODELLISTAブランドで出展します。

今回、初めて一堂に揃えて展示するのは、MODELLISTAのコンプリートカー（完成車）です。自分仕様の空間をつくれるシエンタ “JUNO（ジュノ）”、マルチな使い方に応えるノア “MULTI UTILITY（マルチ ユーティリティ/MU）”、趣味から仕事まで自由自在に使えるハイエース “MRT（マルチロールトランスポーター）”の3台。それぞれが異なる車内空間の使い方と、多様なライフスタイルへの可能性を体現しています。MODELLISTAは個性の異なる3台を展示することで、来場者が「自分らしいクルマ」を発見できる場を提供します。

エアロパーツをはじめとする用品カスタマイズから、お客様一人ひとりの「こんなクルマに乗りたい」という想いに応えるコンプリートカーまで、MODELLISTAは幅広いラインアップでお客様のカーライフに寄り添ってきました。その根底にあるのは、「クルマを、人生を、もっと自分らしく」というブランドメッセージです。今回展示するJUNO・MU・MRTもその想いから生まれ、荷室をはじめとする車内空間をライフスタイルに合わせて自由に使えるコンプリートカーとすることで、日常使いからアウトドアまで、それぞれが異なる形でお客様のカーライフに応えたいと考えています。

MODELLISTAは今後も、お客様の「もっと」に応え、人生をより豊かで楽しいものにする挑戦を続けてまいります。

https://www.modellista.co.jp/press/2026/0619_tos2026/

シエンタJUNO

ノアMU

ハイエースMRT