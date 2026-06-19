【ISHIDA新宿】日本発の最高峰ドレスウォッチブランド「クレドール」が6月20日（土）より取り扱いスタート！記念フェア＆幻の「叡智II」特別展示を開催

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クレドールとは

日本の美意識と匠の技により生み出される日本発のドレスウオッチブランド。

「クレドール」の語源である「黄金の頂き」。

そこには、国産腕時計として、品質と美しさの頂点を極めていくという強い思いがこめられています。

その理念を具現化したのが、「頂き」から連想された漢字の「山」と、天に伸びる3つの星を融合させたクレストマーク。

クレドールの未来を象徴するマークとして、1980年に制定されました。

しなやかな曲線で、金が持つ柔らかさと豊かさを表現した

このマークの頂点で輝く3つの星は、以下の3つの意味を持っています。

■感性

繊細・精密・気配りなどの日本人の感性や美意識を活かした、独創性に溢れる美しい造形

■技術

最先端かつ高度な設計・製造技術を駆使した、緻密な物づくりの実現

■技能

140年以上に及ぶセイコーの歴史に培われた匠の技、時計工芸技能の伝承

■ クレドール オープニングフェア 開催

開催日：2026年6月20日(土) - 7月20日(月)

店舗： ISHIDA新宿 4F

この度、ISHIDA新宿にて新たに日本の最高峰ドレスウォッチブランド「クレドール（CREDOR）」の正規取り扱いスタートを記念して、特別フェアを開催いたします。

期間中は、最新作からブランドを代表する定番コレクション「ゴールドフェザー」「シグノ」、さらには普段店頭に並ばない希少なモデル（※6/24～7/2の期間限定）まで一堂にラインナップ。実際に見て、触れて、その圧倒的な美しさと極上の装着感を体感していただける絶好の機会です。

フェア期間中にクレドールをご成約の方へ、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

気になるモデルの在庫状況など、ご不明点は店頭スタッフへお気軽にご相談ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。