TVアニメ『ローゼンメイデン』より、真紅キャストドールが初回販売から5年ぶりに復活。新スキンカラー＆リニューアル衣装で待望の再販が決定
DOLKが展開する『ローゼンメイデン』キャストドールシリーズの原点ともいえる「真紅」。
2021年の初回販売から5年の歳月を経て、このたび待望のリニューアルモデルとして再登場。
変わらぬ気品と存在感をそのままに、スキンカラーや衣装の仕様を見直し、新たな姿へと進化しました。
「真紅」キャストドール
今回のリニューアルでは、スキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジ。
頬にほのかな紅をのせたような、わずかに血色を感じさせるあたたかな肌色が、深紅の衣装をまとう真紅の高貴な佇まいを、より生き生きと際立たせます。
さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現いたしました。
また今回、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーを採用。
よりアクセントのある仕上がりとなっています。
5年の歳月を経てたどり着いた、新たな『真紅』キャストドール。
どうぞ、その美しさをご堪能ください。
製品展示情報
新たなリニューアル「真紅 キャストドール」の実物を、
DOLKラジオ会館店とDOLK東京店2Fにて展示いたします。
◆DOLKラジオ会館店（東京・秋葉原）
展示期間：2026年６月16日（火）より
◆DOLK東京店2F（東京・秋葉原）
展示期間：2026年６月16日（火）より
製品情報
商品名：「ローゼンメイデン」真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞
商品構成
・ドール本体 (メイクアップ済み・組立済み完成品)
・ウィッグ
・アイ
・ストラップシューズ
・衣装セット（ワンピース、ボンネット、ケープ、ドロワーズ、パニエ、ソックス、バックリボン、アンダーウェア）
・ゼンマイ
・ボックス
・証明書
・取扱説明書
素材：レジン
サイズ：約44cm
販売価格：143,000円(税込)
受注期間 : 2026年6月26日（金）19:00 ～ 2026年7月26日（日）23:59
受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗)
お届け時期 : 2027年7月頃より順次配送予定
販売サイト : https://dolk.jp
販売元：株式会社ボーダレス
著作権表示 ：(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会
特設サイト : https://dolk.jp/pages/Rozenmaiden_shinku2026/