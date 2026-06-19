TVアニメ『ローゼンメイデン』より、真紅キャストドールが初回販売から5年ぶりに復活。新スキンカラー＆リニューアル衣装で待望の再販が決定

株式会社ボーダレス

DOLKが展開する『ローゼンメイデン』キャストドールシリーズの原点ともいえる「真紅」。

2021年の初回販売から5年の歳月を経て、このたび待望のリニューアルモデルとして再登場。

変わらぬ気品と存在感をそのままに、スキンカラーや衣装の仕様を見直し、新たな姿へと進化しました。

「真紅」キャストドール

今回のリニューアルでは、スキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジ。

頬にほのかな紅をのせたような、わずかに血色を感じさせるあたたかな肌色が、深紅の衣装をまとう真紅の高貴な佇まいを、より生き生きと際立たせます。

さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現いたしました。

また今回、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーを採用。

よりアクセントのある仕上がりとなっています。

5年の歳月を経てたどり着いた、新たな『真紅』キャストドール。

どうぞ、その美しさをご堪能ください。

製品展示情報

新たなリニューアル「真紅 キャストドール」の実物を、

DOLKラジオ会館店とDOLK東京店2Fにて展示いたします。

◆DOLKラジオ会館店（東京・秋葉原）

展示期間：2026年６月16日（火）より

◆DOLK東京店2F（東京・秋葉原）

展示期間：2026年６月16日（火）より

製品情報

商品名：「ローゼンメイデン」真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞

商品構成

・ドール本体 (メイクアップ済み・組立済み完成品)

・ウィッグ

・アイ

・ストラップシューズ

・衣装セット（ワンピース、ボンネット、ケープ、ドロワーズ、パニエ、ソックス、バックリボン、アンダーウェア）

・ゼンマイ

・ボックス

・証明書

・取扱説明書

素材：レジン

サイズ：約44cm

販売価格：143,000円(税込)

受注期間 : 2026年6月26日（金）19:00 ～ 2026年7月26日（日）23:59

受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗)

お届け時期 : 2027年7月頃より順次配送予定

販売サイト : https://dolk.jp

販売元：株式会社ボーダレス

著作権表示 ：(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会

特設サイト : https://dolk.jp/pages/Rozenmaiden_shinku2026/