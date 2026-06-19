TVアニメ『ローゼンメイデン』より、真紅キャストドールが初回販売から5年ぶりに復活。新スキンカラー＆リニューアル衣装で待望の再販が決定

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株式会社ボーダレス

DOLKが展開する『ローゼンメイデン』キャストドールシリーズの原点ともいえる「真紅」。


2021年の初回販売から5年の歳月を経て、このたび待望のリニューアルモデルとして再登場。


変わらぬ気品と存在感をそのままに、スキンカラーや衣装の仕様を見直し、新たな姿へと進化しました。



「真紅」キャストドール


今回のリニューアルでは、スキンカラーを新色「ホワイトピーチスキン」へとモデルチェンジ。
頬にほのかな紅をのせたような、わずかに血色を感じさせるあたたかな肌色が、深紅の衣装をまとう真紅の高貴な佇まいを、より生き生きと際立たせます。




さらに、ドレスやヘアアクセサリーの仕様も見直し、フリルや装飾のボリューム感を高めることで、より華やかで存在感あふれる仕上がりを実現いたしました。


また今回、ドレスの胸元を彩る薔薇の装飾にはブラックカラーを採用。
よりアクセントのある仕上がりとなっています。




5年の歳月を経てたどり着いた、新たな『真紅』キャストドール。


どうぞ、その美しさをご堪能ください。












製品展示情報





新たなリニューアル「真紅 キャストドール」の実物を、


DOLKラジオ会館店とDOLK東京店2Fにて展示いたします。



◆DOLKラジオ会館店（東京・秋葉原）


展示期間：2026年６月16日（火）より



◆DOLK東京店2F（東京・秋葉原）


展示期間：2026年６月16日（火）より



製品情報



商品名：「ローゼンメイデン」真紅 キャストドール＜特別再販 2026＞


商品構成


・ドール本体 (メイクアップ済み・組立済み完成品)


・ウィッグ


・アイ


・ストラップシューズ


・衣装セット（ワンピース、ボンネット、ケープ、ドロワーズ、パニエ、ソックス、バックリボン、アンダーウェア）


・ゼンマイ


・ボックス


・証明書


・取扱説明書


素材：レジン


サイズ：約44cm


販売価格：143,000円(税込)


受注期間 : 2026年6月26日（金）19:00 ～ 2026年7月26日（日）23:59


受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗)


お届け時期 : 2027年7月頃より順次配送予定


販売サイト : https://dolk.jp


販売元：株式会社ボーダレス


著作権表示 ：(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会　



特設サイト : https://dolk.jp/pages/Rozenmaiden_shinku2026/