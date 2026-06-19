父の日に感謝を伝える特別御朱印を頒布

八幡宮

福島八幡宮（福岡県八女市、宮司：吉開雄基）は、2026年6月21日の父の日に合わせ、「父の日御朱印」を6月20日・21日の2日間限定で頒布いたします。

近年、母の日に比べて父の日は感謝の気持ちを伝える機会が少ないとも言われています。福島八幡宮では、家族を支え続ける父親への感謝や、亡き父を偲ぶ祈り、大切な家族の健康と幸福を願う機会として、本御朱印を奉製いたしました。

離れて暮らす父へ 心を込めてお書き入れいたします。

本御朱印は、勝運の神として崇敬を集める福島八幡宮らしく、「勝運福島宮」の文字を大きく配し、青を基調とした意匠で初夏の爽やかさを表現しております。

また、6月21日の父の日当日は、社頭限定で直書き対応も実施いたします。

父の日御朱印について

父の日は、日頃なかなか伝えることのできない感謝の気持ちを届ける大切な日です。

福島八幡宮では、

・家族を支えてくれている父へ

・離れて暮らす父へ

・亡き父への感謝と追慕の想いに

・家族の健康と勝運を願って

それぞれの想いを込めてお受けいただける御朱印として奉製いたしました。

御朱印を通じて、ご家族の絆を見つめ直す機会となれば幸いです。

頒布概要

名称：父の日御朱印

頒布期間：2026年6月20日（土）～6月21日（日）

頒布場所：福島八幡宮 社頭

福島八幡宮オンライン授与所（https://wp.me/pchCVd-4bv）

初穂料：800円

備考：

・6月20日は紙でのお渡しのみ

・6月21日は社頭限定で直書き対応

・記載日付はすべて「令和8年6月21日」となります

福島八幡宮について

福島八幡宮は福岡県八女市に鎮座する神社です。勝運・開運・厄除けの神として崇敬を集め、季節限定御朱印やアート御朱印などを通じて、神社文化をより身近に感じていただく取り組みを行っています。

【所在地】福岡県八女市本町105-1

【電話番号】0943-22-3332

【公式Instagram】https://www.instagram.com/fukushimahachimangu.official/