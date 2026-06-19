【名古屋】日本を代表するベンチャー支援の専門家が子どもたちを応援！小学生が学ぶアライブの「英語起業家育成プログラム」

株式会社アライブチームでアイディアをまとめている子どもたち（起業家育成）

英語の保育園・子ども英会話・STEM教育・英語学童を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年8月7日（金）に開催する、英語を使った「起業家育成キャンプ2026（Entrepreneurship Camp 2026）」の最終ピッチイベントにおいて、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナー弁護士・弁理士であり、「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとしても知られる鮫島正洋氏をゲストとしてお迎えすることをお知らせいたします。

鮫島氏は、知的財産やベンチャー企業支援の分野で活躍し、多くの企業や起業家の挑戦を支えています。当日は、子どもたちが英語でビジネスアイデアを発表し、そのプレゼンテーションに対して鮫島氏からオンラインで直接コメントやメッセージをいただく予定です。

ベンチャー企業支援の専門家が子どもたちへエール

起業家や企業の挑戦を支援してきた専門家から励ましやアドバイスを受ける経験は、子どもたちにとって大きな自信となり、自らのアイデアを社会につなげて考える貴重な学びの機会になると考えています。今回のピッチイベントでは、実際に多くのベンチャー企業を支援してきた鮫島氏から、挑戦することの意義や、アイデアを形にすることの面白さについて直接メッセージをいただく予定です。子どもたちにとって、第一線で活躍する専門家から言葉をいただく経験は、自信や将来への大きな刺激につながることが期待されます。

アライブでは、これまでも「本物との出会い」を大切にし、様々なイベントにおいて、子どもたちが社会で活躍するプロフェッショナルと直接交流できる機会を数多く創出してきました。シリコンバレーの教育家や起業家、平和をテーマとしたプログラムでは元国連大使、宇宙をテーマとしたプログラムではNASAで宇宙開発に携わっている大学の助教授を招くなど、テーマに応じて各分野で活躍する専門家との出会いを提供してきました。また、地域の医師や研究者、生きものコーディネーターなど、多様な職業や価値観に触れる機会も積極的に創出しています。

私たちは、このような本物との出会いや体験が子どもたちの心に深く残り、将来の夢や進路、そして人生の選択に大きな影響を与えると考えています。今後もアライブは、世界で活躍する人々との出会いを通じて、子どもたちの可能性を広げる教育を実践してまいります。

鮫島氏のご紹介

弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表パートナー弁護士・弁理士

東京工業大学金属工学科（現、東京科学大学）卒業。藤倉電線(株)（現 (株)フジクラ）にてエンジニア（電線材料の開発）、1992年弁理士登録後、日本アイ・ビー・エム(株)にて知的財産業務を経て1999年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。弁護士業の傍ら、知財戦略、知財マネジメント、知財政策など多方面に向けた発言を行い、その貢献に対して2012年知財功労賞受賞。著書に「第2版技術法務のススメ」（日本加除出版、2022）〔共著〕、「オープンイノベーション時代の技術法務」（日本加除出版、2024）〔共著〕などがある。2011年直木賞受賞作品、池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった。

開催概要

アライブ起業家育成キャンプ2026では、シリコンバレーで実践されているデザインシンキングの考え方を一部取り入れながら、小学3年生から6年生の子どもたちが、英語を使って社会課題や身近な困りごとを発見し、アイデアを考え、チームで企画を作り上げます。

プログラム初日には「失敗ラボ」を実施し、失敗から学ぶ姿勢やレジリエンス（立ち直る力）を育みます。その後、課題発見やアイデア創出に取り組み、最終日には各チームが英語でピッチ（プレゼンテーション）を行います。子どもたちは完成度を競うだけではなく、「どのような課題に着目したのか」「どのような挑戦をしたのか」「仲間とどのように協力したのか」を発表します。

また、前半には起業家に必要な成長マインドや挑戦する姿勢を育むリーダーシッププログラムも実施します。アライブでは、「正解を覚える力」だけでなく、「課題を発見する力」「新しい価値を生み出す力」「失敗を恐れず挑戦する力」の育成を目指しています。

イベント名

アライブリーダーシップ・起業家育成キャンプ2026(https://alive-co.com/7078/)の後半プログラム

（Leadership・Entrepreneurship Camp 2026）

日程

2026年8月5日（水）～8月7日（金）10:00～15:00

※8月7日（金）14時にピッチを開催し、鮫島氏からコメントをいただく予定です。

※なお、8月5日（水）の「失敗ラボ（Failure Lab）」は、8月3日～5日に開催される「リーダーシップキャンプ2026」との共通プログラムです。

対象

アライブの生徒だけでなく、一般の方もご参加いただけます。英語力中級～上級レベル、または同程度の英語力を持つお子さまを対象としています。英語でのディスカッションやプレゼンテーションに挑戦できるレベルを目安としています。

会場

アライブイングリッシュスクール東校

（愛知県名古屋市東区泉1-21-12いずみ21ビル）

参加形式

1日から参加可能（なお、5日目だけの参加はできません。）

※連続受講により、より高い学習効果が期待できます。

※リーダーシップキャンプと起業家育成キャンプの両方（全5日間）に参加された方には修了証書を授与いたします。

昼食

お弁当持参か給食の選択制

定員

少人数制のため、定員になり次第締切となります。

クラス担任制

クラスには外国人講師と日本人アシスタントを配置

詳細・お申込みはこちらから(https://alive-co.com/7078/)

内容（英語での開催）

1日目：挑戦する力を育む

失敗ラボを通して、挑戦し続けるマインドセットやレジリエンスを学びます。

2日目：価値を創る

社会課題やニーズを発見し、AIも活用しながらビジネスアイデアを企画します。

3日目：伝えて実現する

英語によるピッチコンテストを実施し、自分たちのアイデアを社会へ発信します。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12いずみ21ビル1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEMスクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。