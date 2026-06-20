吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「ビストロ ASSiSi」が2026年6月6日再開オープンしたことを報告します。 かつて神楽坂で親しまれたビストロ「ASSiSi」が、シェアレストランを活用し週末限定の営業スタイルで復活しました。 店舗営業時代には約4,000円で提供していたランチコースを、ワンオペレーション、セルフサービス、シェアレストランという新たな営業モデルを採用することで、1,800円という価格で提供します。

ASSiSiを手掛けるのは、イタリアン・フレンチ業界で20年以上の経験を持つシェフ。店主はプログレッシブロックを愛し、「音と香りで仕上げる一皿」をテーマに料理を提供しています。 週替わりのメイン料理を中心に、サラダ、切りたて生ハムと季節の果実、パン、フリードリンクを組み合わせたコーススタイルで提供。取材時のメイン料理は「漬け込み豚ロースのロースト～紅茶とプルーンの香り～」でした。 店主は営業スタイルを変えても料理の質を落とすことなく、これまで培った技術と経験を一皿に込めています。 「店は小さくなった。でも消えなかったのは料理です。」 そんな想いを体現する週末限定のビストロとして、新たなスタートを切りました。

メニュー概要

・メイン 漬け込み豚ロースのロースト～紅茶とプルーンの香り～ ・サラダ ・切りたて香る生ハムと晩柑 ・Paulのバゲット ・フリードリンク（コーヒー、紅茶、ウーロン茶など） 価格：1,800円（税込）

店舗情報

店 名 ビストロ ASSiSi 住 所 東京都新宿区神楽坂3-6-11 La Rinascente神楽坂4F Japanese Bar 縁 内 営業日 金・土・日営業 営業時間 11:00～14:30 ランチ 14:30～17:00 ブランチ Instagram @assisi_bistrot

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/