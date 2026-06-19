HATALUCK、CEOの染谷が東芝テック主催のセミナーに登壇

株式会社HataLuck and Person

株式会社HataLuck and Person（本社：東京都中央区、代表：染谷 剛史、以下「HATALUCK」）は、2026年6月25日（木）～26日（金）に開催予定の「東芝テック 東京支社＆関信越支社 Solution Fair 2026」に、代表取締役CEO 染谷が登壇することをお知らせします。



「東芝テック 東京＆関信越 Solution Fair 2026」は「NextStage」をテーマに、共に想像し、豊かな未来を築いていくことを提案することを目的にした、東芝テック株式会社が主催するイベントです。

HATALUCKからは、本イベント内における「働き方・店舗オペレーションにAI発展はどのようなインパクトがあるのか」をテーマにしたパネルディスカッションに 代表取締役CEOの染谷が登壇し、AIを活用した現場マネジメント変革についてお伝えします。



■開催概要

働き方・店舗オペレーションにAIテクノロジーの発展はどのようなインパクトをもたらすのか

～日米AIスタートアップの新潮流から導く小売変革のヒント～

・開催日時：6月26日（金）10:00～11:00

・開催場所：オフライン（品川インターシティ）

・参加費用：無料（事前登録制）

・モデレーター：

東芝テック株式会社 経営企画部 CVC室 室長 鳥井淳 氏

・登壇企業（パネリスト）：

株式会社Muse 代表取締役CEO 笠置 泰孝 氏

株式会社HataLuck and Person 代表取締役CEO 染谷 剛史

■プログラム内容

小売業の店舗運用、現場の働き方にAIがもたらすインパクトを、日米スタートアップトレンドからヒントを探る。AI時代の店舗運営・働き方とは？顧客体験の向上につながる現場を支えるフィジカルAIやAIエージェント、スタートアップ企業と一緒に事例を踏まえ「現場導入のリアル」をお届けします。

お申込みはこちら :https://www.toshibatec.co.jp/event-showroom/tec-event/-solution-fair-Tokyo-Kanshinetsu.html





■株式会社HataLuck and Person

株式会社HataLuck and Personは、人々のこころが満たされる社会を実現するをミッションに、AIを活用して「働きがい」を可視化・分析することで、サービス業の生産性とエンゲージメントを向上することを目指しています。サービス業のDXとエンゲージメント経営を支援する「はたLuckシリーズ」を開発・提供。店舗マネジメントツール「はたLuckアプリ」は、全国の飲食、ホテル、アミューズメント、小売業界を中心に導入され、ユーザー数は30万人、導入店舗数は2万店を超えています（2026年5月時点）。2025年9月より、アプリに搭載された専用AI「はたLuck AI」が、職場の「働きがい」を可視化・分析し、店長のマネジメントを支援するパーソナルコンサルティングサービスを提供開始しています。

住所：東京都中央区日本橋富沢町9－4THE E.A.S.T.日本橋富沢町4F

代表者：染谷 剛史

創業 ：2017年3月

事業 ：サービス業のDXとエンゲージメント経営を支援する「はたLuckシリーズ」の開発・提供

コーポレートサイト：https://corp.hataluck.com/

はたLuck サービスサイト：https://hataluck.jp

はたLuck AI特設サイト：https://corp.hataluck.com/ai-vision/