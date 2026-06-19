「FOUNDUE Premium Showcase with SEO IN GUK」第二部プログラム詳細公開！

株式会社WAK

「FOUNDUE Premium Showcase with SEO IN GUK」では、ブランドの世界観やビューティートークをお届けする第一部に続き、第二部ではソ・イングクとファンの皆さまが一緒に楽しめる参加型プログラムをご用意しております。

【当日のプログラム内容70分】

〈Part 1 with Seo In Guk〉

・オープニング映像

・ブランドトーク

・ビューティートーク

・衣装チェンジ

・テンションアップコーナー

〈Part 2 with Seo In Guk〉

・みんなで楽しむバランスゲーム

・オーディエンスカメラタイム

・ドキドキルーレットタイム

ソ・イングクと皆さまが一緒になって楽しむスペシャルゲームコーナーを通じて、

ソ・イングクの価値観や意外な一面を知ることができる特別な時間をお届けします。また、

ドキドキのルーレットタイムではどんなミッションやサプライズが飛び出すのかは当日のお楽しみ。会場全体が一体となって楽しめる特別企画満載です。

また、対象製品をご購入いただいた方には、他では手に入らない特別なプレミアム特典をご用意いたしました。ショーケースへの参加権をはじめ、サイン会やハイタッチ会など、一度にこれほど多彩な特典を体験できるチャンスは滅多にありません。ソ・イングクとの特別な時間、より間近で実感していただける贅沢な内容となっております。

【プレミアム特典】

・ショーケース参加権

・サイン会＋ハイタッチ会

・ステージフォトタイム

・広告動画内でソ・イングクが着用したアイテム

・1：1ポラロイド撮影

・ソ・イングク等身大パネル抽選応募

※プレミアム特典は、ショーケース終了後に実施する予定となっております。

第二部では、ソ・イングクの新たな魅力を発見できる企画はもちろん、ファンの皆さまと一緒に作り上げる特別な時間をご用意しております。

ここでしか体験できないプレミアムなひとときとともに、ソ・イングクとの忘れられない思い出をお楽しみください。

【イベント概要】

イベント名：FOUNDUE : THE FIRST FOUNDATION

開催日時：2026年7月9日（木）

会場：SGCホール有明（東京・有明）

■ 会社概要

会社名：株式会社WAK

所在地：東京都

代表者：代表取締役 糸洲亜沙美

■ お問い合わせ先

株式会社WAK

Email：cs@wakplus.com

“FOUNDUE Premium Showcase with SEO IN GUK” 제2부 프로그램 상세 공개!

소・인그쿠와 한층 더 다가오는 특별한 교류 시간

“FOUNDUE Premium Showcase with SEO IN GUK”에서는, 브랜드의 세계관이나 뷰티 토크를 전달하는 제1부에 이어, 제2부에서는 소・인그쿠와 팬의 여러분이 함께 즐길 수 있는 참가형 프로그램을 준비하고 있습니다.

【당일의 프로그램 내용 70분】

〈Part 1 with Seo In Guk〉

・오프닝 영상

・브랜드 토크

・뷰티 토크

・의상 체인지

・텐션 업 코너

〈Part 2 with Seo In Guk〉

・모두 즐기는 밸런스 게임

・오디엔스카메라타임

・두근두근 룰렛 타임

소・인그쿠와 여러분이 함께 즐기는 스페셜 게임 코너를 통해, 소・인그쿠의 가치관이나 뜻밖의 일면을 알 수 있는 특별한 시간을 전달합니다.또, 두근두근의 룰렛 타임으로는 어떤 미션이나 서프라이즈가 뛰쳐나오는지는 당일의 기대.회장 전체가 일체가 되고 즐길 수 있는 특별 기획 가득합니다.

또, 대상 제품을 구입해 주신 쪽에는, 외로는 손에 들어 오지 않는 특별한 프리미엄 특전을 준비했습니다.쇼케이스에의 참가권을 비롯하여, 사인회나 하이 터치회 등, 한 번에 이 정도 다채로운 특전을 체험 할 수 있는 찬스는 분별없지 않습니다.소・인그쿠와의 특별한 시간, 보다 가까이서 실감해 주실 수 있는 사치스러운 내용입니다.

【프리미엄 특전】

・쇼케이스 참가권

・사인회 + 하이 터치회

・스테이지 포토 타임

・광고 동영상 내에서 소・인그쿠가 착용한 아이템

・1:1 폴라로이드 촬영

・소・인그쿠 등신 대패널 추첨 응모

※프리미엄 특전은, 쇼케이스 종료 후에 실시할 예정입니다.

제2부에서는, 소・인그쿠의 새로운 매력을 발견할 수 있는 기획은 물론, 팬의 여러분과 함께 만들어내는 특별한 시간을 준비하고 있습니다.

여기서밖에 체험 할 수 없는 프리미엄인 한 때와 함께, 소・인그쿠와의 잊을 수 없는 추억을 기대해 주세요.