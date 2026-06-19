リコール発表のお知らせ

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社スピードトリプル RX

トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役:大貫陽介）は、次の内容をセーフティーリコールとして国土交通省へリコール届出をいたしました。

弊社は輸入自動車特別取扱制度に基づき国土交通省へトライアンフ車両の届出を行っております。その中の要件の一つである騒音に関するラベルがフレームに貼ってあります。この度、ラベルの内容が誤っているため届出と異なることが社内で確認されました。これについて弊社は2026年6月19日、国土交通省へリコール届出を致しました。対象のモーターサイクルには正しい値が記載された騒音ラベルに貼り替えます。

トライアンフは全てのリコール対象のお客様へこのお知らせと、最寄りのトライアンフ正規販売店に連絡していただくためのダイレクトメールを発信いたします。

【リコール届出番号 外-4024】

対象モデルおよび車台番号の範囲

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

お客様お問合せ先：最寄りの正規販売店、またはトライアンフコール TEL03-6809-5233