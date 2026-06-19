【株式会社PA Communication × 株式会社ネオマーケティング】リサーチを起点とした戦略PR支援サービス「Insight Driven PR」を開始

株式会社PA Communication

株式会社PA Communication（本社：東京都渋谷区 代表取締役：曾原健、以下 PAC）は、株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区 代表取締役：橋本光伸、証券コード：4196 以下ネオマーケティング）との連携により、リサーチデータを活用した新たな戦略PR支援サービス「Insight Driven PR」を開始いたします。

近年、消費者の価値観や購買行動は多様化し、企業の情報発信においても単なる商品訴求だけでは消費者やメディアに選ばれにくくなっています。また、生成AIの普及により、企業のコミュニケーションには客観的なファクトやエビデンス、社会的文脈との接続がこれまで以上に求められています。こうした背景を受けPACは、ネオマーケティングが持つリサーチ・分析力と、PACが培ってきたブランド戦略・戦略PR・IMC設計の知見を融合し、調査から戦略設計、PR実装までを一気通貫で支援する戦略PRサービスを提供します。

■「Insight Driven PR」提供メニュー

１.コミュニケーションストーリー設計

ブランドや商品・サービスが社会や生活者にとってどのような価値を持つのかを整理し、「なぜ今、そのブランドが必要なのか」を明確化します。生活者インサイトや市場環境を踏まえたコミュニケーションストーリーを設計し、ブランド価値の向上につなげます。

２.調査PR

生活者調査や市場調査を活用し、メディアや生活者にとってニュース性のあるファクトを創出します。調査結果はプレスリリースだけでなく、営業資料、SNSコンテンツ、オウンドメディアなど多面的に活用可能です。

３.定期インサイト調査

ブランドや市場を継続的に定点観測し、認知・好意度・購買意向などの変化を可視化します。調査結果をマーケティング活動や商品開発、PR戦略に反映することで、継続的な成長を支援します。

※２.３.はリテナー活動に組み込んだお得なメニューもございます。

PACは今後も、ネオマーケティングのリサーチ力とPACのコミュニケーション設計力を掛け合わせ、リサーチを起点とした戦略PRおよびIMC（統合型マーケティング）支援を強化してまいります。また、企業やブランドが「誰に、何を、どのように伝えるか」を設計し、生活者とのより良い関係構築と事業成長に貢献してまいります。「売り方」と「見せ方」を設計するコミュニケーションパートナーとして、リサーチデータに基づく戦略的な情報発信を通じ、企業・ブランドの持続的な成長を支援してまいります。

■ PA Communication https://www.pa-c.co.jp/(https://www.pa-c.co.jp/)

ときには親友のように、家族のように。ブランドに寄り添い、その声に耳を傾け、世界に一つの物語を紡いでいく。私たちPACは、「ブランドの魅力を最大化する会社」です。ビューティ、ファッション、音楽、スポーツ、フードなどのライフスタイル分野のPRは、特殊な専門知識とメディアネットワーク・リレーション、心を揺さぶる企画、切り口が必要不可欠。私たちは、創業以来培ってきたノウハウを活かしながら、課題解決に取り組み、ブランドの成長に貢献します。

所在地：〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-1-11 IVY WORKS 3F

設立年月：1997年2月

代表取締役：曽原健