2026年「上半期の顔」発表 嵐・M!LK・戸田恵梨香・モナキら7組選出…投票数約3万票、女性87.6％

株式会社ネットネイティブ

株式会社ネットネイティブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：松下佳憲）が運営する日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト『モデルプレス』は、約3万票（うち女性87.6％）の投票数が寄せられた読者アンケートに基づき、2026年「上半期の顔」を発表しました。

女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト『モデルプレス』が選ぶ「今年の顔」。単なる人気投票ではなく、読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、2026年上半期の『モデルプレス』内での記事露出回数などを加味し、7組を選出しました。

◆「モデルプレスが選ぶ 上半期の顔 2026」選考基準



（1）読者アンケート「あなたが“2026年上半期の顔”だと思う人物は？」の結果

調査期間：2026年5月15日～5月26日

回答数：32,123件（性別比：女性87.6％、男性9％、回答なし3.4％）

年代内訳：10代18.6％、20代24.1％、30代15.2％、40代17.2％、50代17％、60代以上7.8％

└うち学生の回答数：15,262件

└内訳：小学生0.8％、中学生12.8％、高校生38.5％、大学生・専門学生・大学院生47.8％

（2）「モデルプレス編集部」の目利きによる審査

（3）2026年上半期のモデルプレス内での記事露出回数

以上の3点を基準に、7組を「モデルプレス」が選ぶ「2026年上半期の顔」として選出した。



◆「モデルプレスが選ぶ 上半期の顔 2026」7組一覧

【嵐】私たちの青春だった26年半 5人の伝説を「忘れないでいよう」

【M!LK】話題も数字も完全独占 爆裂な勢いでエンタメの頂へ

【塩崎太智】初期装備ニキが「イッテQ」お祭り男に バラエティ界の新エース

【戸田恵梨香】「リブート」から細木数子まで 凄まじい女優魂でSNS席巻

【モナキ】TikTokバズで前代未聞の快進撃 異色の経歴と個性でオファー殺到

【りくりゅう】悲願の五輪金と涙の引退表明 氷上に刻んだ永遠の絆

【メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ】「プラダを着た悪魔」20年ぶり続編大ヒット

時代を超越するカリスマ名コンビ

◆「モデルプレスが選ぶ 上半期の顔 2026」より一部抜粋、解説



今期の最大の象徴は、5月31日に26年半の活動に幕を下ろした嵐。ラストライブはX世界トレンド1位を独占、Billboardチャートトップ10を完全ジャックするなど、最後まで規格外の影響力を証明し、偉大な伝説を刻んだ。

世界の舞台や映像作品で圧倒的な輝きを放った実力派の躍進も目立つ。戸田恵梨香（37）は、TBS系日曜劇場「リブート」やNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で凄まじい“女優魂”を見せつけ唯一無二の存在感を確立。ミラノ五輪でペア史上初の金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）・木原龍一（33）ペアは、劇的な大逆転で日本中に感動をもたらした。20年ぶりの「プラダを着た悪魔」続編が世界的大ヒットとなったメリル・ストリープ（76）、アン・ハサウェイ（43）も、世代を超えて世界中を魅了している。

デジタル発のムーブメントからリアルへと拡大した、新世代の勢いも凄まじい。前年のブレイクからさらに加速するM!LKは話題も数字も独占し、メンバーの塩崎太智（25）はバラエティ界の新エースとして頭角を現した。さらにSNS動画7億回再生、ミニライブがファン殺到によって急遽中止になるなど空前のバズを記録したモナキは、異色の新星としてエンタメ界へ鮮烈に躍り出た。

なお、モデルプレスでは「上半期の顔 2026」記事にて、各選定理由の詳細を解説しております。

▼「モデルプレスが選ぶ 上半期の顔 2026」URL

https://mdpr.jp/news/4792871

▼モデルプレスX

https://x.com/modelpress/status/2067170400455319805



◆モデルプレスランキング

SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがあります。



◆モデルプレスとは

https://mdpr.jp/



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