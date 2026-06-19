縦型ショートドラマ『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』最凶ヤンキー × ヤンキー嫌いエリート特攻服を脱いだ恋の大暴走、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした！？』キービジュアル

2026年6月19日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、最凶暴走族の頭として君臨するヤンキー・麗華が、超お堅いエリートサラリーマン・健太に一目惚れし、特攻服を脱ぎ捨てて受付嬢へと転身する、全25話の痛快オフィスラブコメディです。

◼︎あらすじ｜拳より強い、この気持ちをどう伝えればいい？

ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした！？ :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=94&episode=1

最凶暴走族の頭として君臨するヤンキー・麗華。彼女が道端で一目惚れしたのは、「ヤンキー大嫌い」を公言する超お堅いエリートサラリーマン・健太。

麗華は恋を成就させるため、特攻服を脱ぎ捨てて受付嬢に!?

しかし、健太の周りは超クセモノだらけ。

恋愛爆走と思いきや、ライバルの社長令嬢に、宿敵、さらには伝説のヤンキーまで現れ…恋も仕事も前途多難！ノンストップ・痛快オフィスラブコメディ。

◼︎見どころ

1. “最凶ヤンキー × ヤンキー嫌い”という最高にこじれた恋の構図

街を制圧してきた頭が、よりにもよって「ヤンキー大嫌い」な相手に一目惚れ。正体を隠して受付嬢に転身するという、笑って応援したくなる王道すれ違いラブコメ。

2. 特攻服を脱いだヒロインのギャップ

怒鳴り合いも喧嘩上等の最凶ヤンキーが、淑やかな受付嬢を演じる姿に思わずニヤリ。素の荒っぽさと、恋する乙女の初々しさが入り混じるギャップから目が離せない。

3. クセモノだらけの群像が巻き起こすノンストップ展開

ライバルの社長令嬢、因縁の宿敵、そして伝説のヤンキー。次々と現れる強烈なキャラクターたちが、恋と仕事を同時に引っかき回す。1話ごとに転がり続けるテンポ感が魅力。

◼︎メインキャスト

山口乃々華『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』より

山口乃々華｜東麗華 役

最凶暴走族「薔薇亜怒（バラード）」の頭として街に君臨するヤンキー。怖いものなしの最強女子が、健太への一目惚れをきっかけに特攻服を脱ぎ、受付嬢に転身する本作のヒロイン。荒っぽさと、恋する乙女の純情を併せ持つ。

瀬戸利樹｜田島健太 役

「ヤンキーが大嫌い 」を公言する超お堅いエリートサラリーマン。真面目で隙のない仕事ぶりとは裏腹に、なぜか麗華が巻き起こす騒動の渦中へ。麗華が恋の全てを懸ける相手。

瀬戸利樹『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』より横野すみれ『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』より

横野すみれ｜高橋愛乃 役

高橋物産の社長令嬢で、誰もが振り向く華やかな超美人お嬢様。健太に好意を寄せ、彼に近づく麗華を強く意識している。完璧な"いい子"の顔の裏に、何を抱えているのか。

新野七瀬｜望月和奏 役

組織「血流紅露主（ケルベロス）」の頭にして、"狂犬"の異名を持つヤンキー。荒っぽく喧嘩っ早いが、裏表のないまっすぐな性格。麗華の前に現れ、物語をかき乱す。

奏羽茜｜田島麻子 役

"浪花の猛虎"の異名を持つ、伝説級のヤンキー。喧嘩も強ければ圧も強い。麗華の前に突如現れ、ただ

ならぬ存在感を放つ--その目的とは。

鈴木浩文｜斎藤真紀子 役

東皇商事の課長で、家柄や学歴を重んじる権威主義者。令嬢である愛乃には媚びる一方、ヤンキーの麗華のことは露骨に見下している。

◼︎作品概要

◼︎制作｜株式会社アシタへについて

- 作品名：『ヤンキー受付嬢は真面目な彼に恋をした？！』- ジャンル：縦型ショートドラマ／ラブコメ／ヤンキー／オフィスラブ- 配信開始日：2026年6月19日（金）- 配信先：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」- 話数：全25話- 制作年：2026年- 監督：寺地真一- 脚本：新野七瀬- 主題歌：「好きじゃねーし！」（櫻井保幸）- 企画・プロデュース：株式会社アシタへ- 制作：株式会社アシタへ／STUDIO GOKKO

本作は、株式会社GOKKOが株式会社アシタへに企画・制作を委託し、両社の共同制作体制で生み出されたオリジナル作品です。

株式会社アシタへは、“クリエイターと共創するプロデューサーカンパニー”として2022年に設立。映画・演劇のプロデュースから、SNSショートアニメーション、縦型ショートドラマまで、長尺から短尺・横型から縦型まであらゆる形式の映像に対応できる企画力と制作力を強みとしています。才能あるクリエイターが創り続けられる環境づくりと、コンテンツの海外輸出による日本のIPビジネスの発展を目指しています。

なお、本作の監督を務めた寺地真一は、株式会社アシタへの代表取締役社長。プロデューサーとしての視点と監督としての演出力を併せ持つ作り手が、痛快ラブコメの世界観を牽引しています。

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

- 企業名：株式会社アシタへ- 設立：2022年1月17日- 代表者：代表取締役社長 寺地真一- 所在地：東京都渋谷区初台- 事業内容：映画 / ショートドラマの企画制作- コーポレートサイト：https://to-morrow.jp/縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は130億回（2026年5月時点）&SNSでの総フォロワー数760万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

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