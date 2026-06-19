ElmieneとFujii Kaze、コラボレーションシングル「Comets + Gold」　6月19日（金）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ElmieneとFujii Kazeによる新曲「Comets + Gold」（読み：コメッツ・アンド・ゴールド）を6月19日（金）より配信します。

今作は、2026年3月にデビューアルバム『sounds for someone』をリリースしたイギリス出身のR&Bスター Elmiene（読み：エルミーン）と、昨年夏に3rd Album'Prema'をリリースし、先日行われた“MUSIC AWARD JAPAN 2026”では「最優秀アルバム賞」他4つの賞を受賞したFujii Kazeによるコラボレーション楽曲です。

ElmieneとFujii Kazeは、Fujii KazeがElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっかけで出会いました。その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、Fujii Kazeのもとを訪問。2人は数日間を共に過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で、本楽曲が生まれました。リリース日（6/29）の20時（日本時間）に公開予定のミュージックビデオはLA で撮影され、2人のアーティストが夢のようで映画的な世界観の中に登場します。

Fujii Kazeとの制作について、Elmieneは「Kazeとの制作は、いろいろな意味でとても自然でした。中でも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました。」と語っています。

Fujii Kazeは「彼の曲を初めて聴いた時、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングした時、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います。」とコメントしています。

Elmieneは、アメリカでの『sounds for someone』ツアーを経て、8月にSummer Sonic出演のため再び来日予定です。その後、11月には同ツアーをUKおよびヨーロッパへと展開予定で、11月29日のアムステルダム公演を皮切りに、12月8日のロンドン・Eventim Apollo公演で締めくくられます。Summer Sonic 2026の出演、来日を記念してヒットアルバム『sounds for someone』の国内盤アルバムのリリースが7月31日（金）に決定しています。



Elmiene, Fujii Kaze - Comets + Gold (Official Video)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7E9ZXITzgcc ]

Elmiene&Fujii Kaze「Comets + Gold」

6月19日（金）0時（日本時間）リリース

https://umj.lnk.to/E_CAG

「Someday」カバー映像：https://www.youtube.com/shorts/Y9YzsvmB2Ys

Elmiene 国内盤アルバム『サウンズ・フォー・サムワン』

2026年7月31日（金）発売

品番：UICP-1218 価格：\3,300（税込）

ソフトパック仕様、歌詞・対訳・解説付

予約はこちら：https://umj.lnk.to/E_FK_CAG_physical

【収録楽曲】

1. Moment/モーメント

2. Cry Against The Wind/クライ・アゲインスト・ザ・ウィンド

3. Saviour/セイヴァー

4. Reclusive/リクルーシヴ

5. Time Doesn’t Heal/タイム・ダズント・ヒール

6. Honour/オナー

7. Don’t Say Maybe/ドント・セイ・メイビー

8. Special/スペシャル

9. Lie With Me/ライ・ウィズ・ミー

10. Light By The Window/ライト・バイ・ザ・ウィンドウ

11. Lonely People/ロンリー・ピープル

12. Told You I’ll Make It/トールド・ユー・アイル・メイク・イット

■Elmieneについて：

2023年に『El-Mean』と『Marking My Time』のEPでブレイクを果たし、BRITアワードノミネート経験のあるアーティスト、エルミーンは2024年も精力的な活動を続け、オリジナルEP 『Anyway I Can』と『For The Deported』の2作に加え、ライブアルバム『Live at RAK Studios』と『Live from 525』をリリースした。

後者は、フランク・オーシャン、プリンス、クレオ・ソルの楽曲をカバーした作品となっている。今年リリースされた『This Is The』には、ティンバランド、Blxst、IAMNOBODIによって再解釈された自身の楽曲が収録されている。

エルミーンは、Leon Thomas, ASAP Ferg, Syd, Sampha, Lil Silva, D’Mile, Dahi and Stormzyといった音楽界で最も注目を集めるアーティストたちとのコラボレーションを通じて、世界中のクリエイティブコミュニティから支持を集めている。また、『Dazed』、『The Guardian』、『The Face』、『NME』、『Teen Vogue』、『Rolling Stone』、『Complex』など、メディアやトレンドセッターからも熱烈に支持されている。彼はブリット・アワードのライジング・スター賞とアイヴァー・ノヴェロ賞のライジング・スター賞にノミネートされたほか、BBCの「Sound of 2024」、VEVO、MTV、Pandora Music、BBC 1Xtra、Ticketmasterにおいて、注目のアーティストの一人として最終候補に選出された。

Instagram: https://www.instagram.com/elmiene/

TikTok: https://www.tiktok.com/@elmiene

X: https://x.com/_elmiene_

Facebook: https://www.facebook.com/Elmiene/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgQRAf-8VuCeX4qaJ2J7ONA

海外公式: https://el-mean.com

日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/elmiene/biography/

■Live information

【Prema World Tour】

2026/10/31 (Sat)：Kaohsiung National Stadium [Kaohsiung]

2026/11/14,15 (Sat, Sun)：MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA [Fukuoka]

2026/12/10,12,13 (Thu, Sat, Sun)：KYOCERA DOME OSAKA [Osaka]

2026/12/19,20 (Sat, Sun)：TOKYO DOME [Tokyo]

2026/12/26 (Sat)：Supachalasai National Stadium [Bangkok]

2027/1/9 (Sat)：Gocheok Sky Dome [Seoul]

2027 Summer

Europe（Cologne / London / Paris）

North America（Chicago / Los Angeles / Mexico City / New York / San Francisco / Toronto ）

【Pre: Prema Tour】

2026/7/16,17 (Thu, Fri)：Makomanai Sekisui Heim Arena [Hokkaido]

2026/7/28,29 (Tue, Wed)：Hiroshima Green Arena [Hiroshima]

2026/8/4,5 (Tue, Wed)：Sundome Fukui [Fukui]

■PROFILE

1997年6月14日生まれ。日本のシンガーソングライター。

幼少期より父の影響でクラシックピアノを始め、ジャズ・クラシック・R&B・ソウル・ポップなど多様なジャンルの音楽を聴いて育った。12歳の時に実家の喫茶店で撮影したピアノカヴァー動画をYouTubeに投稿したことが、後に音楽の世界へ飛び込むきっかけとなる。



2020年、“何なんw”のMusic Video公開と共にデビューした。2020年5月、1st Album“HELP EVER HURT NEVER”(ー常に助け、決して傷つけないー)リリース。



2021年9月、“Free” Live 2021 at NISSAN stadiumを無観客にて開催。コロナ禍の中、彼の音楽を通じて人々の心を解放したいという想いのもと、7万人収容のスタジアムにてグランドピアノ1台のみで演奏を行った。この公演はYou Tubeにて生中継配信され、約18万人が同時視聴し、Xにて世界トレンド1位となった。



2022年3月、2nd Album“LOVE ALL SERVE ALL”(ー全てを愛し、全てに仕えよー)リリース。藤井 風が大切にしているコアメッセージを掲げたアルバム２作品は、共にBillboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得した。

2022年、1stAlbum収録の“死ぬのがいいわ”が突如タイを中心にViral Hit。

SpotifyDaily Viral Chartsにて全世界73の国と地域にランクイン、うち23の国と地域で1位を獲得。Spotify月間リスナー数1000万人を超えた初の国内アーティストとなった。2022年10月、2ndアルバムリリースを記念した“LOVEALLSERVEALLSTADIUMLIVE”と題したスタジアムライブを、音楽ライブの開催は史上初となる大阪府吹田市のPanasonic Stadium Suitaにて開催し、二日間で7万人を動員した。この模様はNetflixにて全世界配信されている。



2023年6-7月、7都市11公演のアジアツアーを初開催。



2024年、NPR“tiny desk concerts JAPAN”に出演し世界的に大きな反響を得る。5月に自身初のU.S.ツアー、8月には二日間で14万人を動員した日産スタジアムワンマンライブ、10月-12月にかけては全10都市14公演のアジアアリーナツアーを開催した。



2025年、新設されたMUSIC AWARDS JAPANにて“LOVE ALL SERVE ALL”が「ALBUM OF THE YEAR」、「BESTJAPANESE SINGER-SONGWRITER」ならびに“Feelin’ Go(o)d”が「BEST CROSS-BORDER COLLABORATION SONG」を受賞。



7月には初のヨーロッパツアー、8月＆10月には2度目の北米ツアーを敢行。9月に全曲英詞による3rd Album“Prema”(ー至上の愛ー)をリリースし、2026年にはPrema World Tourをアジアからスタートさせ、2027年夏にヨーロッパ・北米での開催も予定している。彼はこれからも音楽と人生を通じて世界に愛と自由を広める。

■HP & SNS

〈公式サイト〉https://fujiikaze.com

〈公式アプリ〉https://c-rayon.com/result/fujiikaze/

〈公式YouTube〉https://www.youtube.com/c/FujiiKaze

〈公式Facebook〉https://www.facebook.com/FujiiKazeofficial

〈公式Instagram〉@fujiikaze

〈公式TikTok〉@fujiikaze1997

〈公式Staff X (旧Twitter) 〉@fujiikazestaff