【マンションのブランドに関する調査】知っているマンションブランドは「ザ・ライオンズ」が5割弱でトップ、「プラウド」「ザ・パークハウス」「グランドメゾン」が各30％台で続く

マイボイスコム株式会社

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■知っているマンションブランドは「ザ・ライオンズ」が5割弱でトップ、「プラウド」「ザ・パークハウス」「グランドメゾン」が各30％台で続く

■マンションの購入経験または購入意向がある人（約25％）の重視点は、「最寄駅からの距離」「生活環境の利便性」が各60％台、「日当たり・採光」「間取り」が約55％

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、23回目となる『マンションのブランド』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

マンションの購入状況、マンションブランドの認知や住んでみたい理由などについても聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1791_1_c509110da4b13a35a0fb22fbabe24980.jpg?v=202606200351 ]◆マンションの購入時期

マンションを購入したことがある人、または購入したい意向のある人は約25％です。関東や近畿でやや高くなっています。

◆マンション購入時の重視点

マンションの購入経験または購入意向がある人に、購入時の重視点を聞いたところ（複数回答）、「最寄駅からの距離」「生活環境の利便性」が各60％台、「日当たり・採光」「間取り」がそれぞれ約55％です。

男性40代・女性30代では「最寄駅からの距離」「通勤・通学のしやすさ」が上位2位です（女性30代では同率1位）。

関東や近畿では、「最寄駅からの距離」が他の地域より高くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆マンション購入時の情報源

マンションの購入経験または購入意向がある人の、購入時の情報源は（複数回答）、「マンション販売会社・仲介会社など不動産会社のWebサイト」「住宅情報サイト」が各30％台、「展示場・モデルルーム」が28.6％です。

過去調査と比べて、「新聞の折込広告」は減少傾向です。「展示場・モデルルーム」は、若年層で比率が低くなっています。

◆マンションブランドの認知

知っているマンションのブランドを聞いたところ（複数回答）、「ザ・ライオンズ」が46.8％でトップ、「プラウド」が35.7％、「ザ・パークハウス」「グランドメゾン」が各3割強で続きます。

10・20代では、「グランドメゾン」が1位です。

地域別にみると、北海道では「ザ・ライオンズ」に続き、「クリオ」「グランドメゾン」が上位にあがっています。中国・四国では「サーパス」が1位、「アルファ」「ザ・ライオンズ」が2～3位となっています（順不同）。

関東では「ザ・パークハウス」「プラウド」「ブリリア」「クリオ」の比率が高く、近畿では「エスリード」「ジオ」「プレサンス」「ローレル」が高くなっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆一戸建てに住みたい理由、マンションに住みたい理由

一戸建て居住意向者に一戸建てに住みたい理由、マンション居住意向者にマンションに住みたい理由を聞きました。

一戸建てに住みたい理由は（複数回答）、「駐車場代がかからない」が42.0%、「管理組合などのわずらわしさがない」が38.6％です。続く「庭を造ることができる」は37.8％、過去調査と比べて減少傾向です。

マンションに住みたい理由は（複数回答）、「セキュリティが充実している」が47.7％、「設備のメンテナンス・清掃などの負担が少ない」が43.7％、「気密性、断熱性が高い」が41.4％となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆そのマンションブランドに住んでみたい理由（全2,592件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1791_2_6730ee9cc979307e782ab42a09df839e.jpg?v=202606200351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1791_3_93e966fa75a7159e082c33d2309f97f9.jpg?v=202606200351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。