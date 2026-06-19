大企業変革を内側から伴走する「翻訳力」--Muture CEO 莇 大介がちいきみらいフォーラム（7月10日）に登壇

株式会社Muture

株式会社Muture（本社：東京都中野区、代表取締役CEO：莇 大介）は、特定非営利活動法人ちいきみらいが主催する「ちいきみらいフォーラム 人的資本経営と独自のビジネスモデル-経営戦略を牽引するカルチャーの変革-」（2026年7月10日開催）に、代表取締役CEO 莇がパネリストとして登壇することをお知らせいたします。

概要

- 開催日時：2026年7月10日（金）15:00～17:15- 開催形式：オンライン（Zoom）／会場参加（HCアセットマネジメント株式会社内スタジオ）- 公式ページ：https://www.chiikimirai.org/- 申込方法：公式ページをご確認ください- 会場住所：東京都千代田区神田神保町二丁目11番地 OB神保町ビル4階- 受講料：無料- 主催：特定非営利活動法人ちいきみらい- 協賛：HCアセットマネジメント株式会社、地域共創ネットワーク株式会社

登壇セッションについて

パネルディスカッション「価値創造を生み出す人材戦略と組織変革」（15:30～17:10）

本フォーラムは、「人的資本経営」が広く語られるようになった昨今、形式的な情報開示に留まらず、経営戦略・人材戦略・企業文化の連動という本質的な変革にどう取り組むかを問う場として開催されます（2023年・2025年の続編）。人材版伊藤レポート2.0が提起する「経営戦略と人材戦略の連動」や「カルチャーの変革」をテーマに、金融庁をはじめ官民の実践者が議論を深めます。

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーであるMutureの代表として、大企業の変革を内側から伴走支援してきた実践知をもとに登壇します。外部の知を組織の内側の文脈で語り直す「翻訳力」を中核に、経営戦略と人材戦略が実際にどう連動するか、組織のカルチャーが変わる瞬間に何が起きているかについて、現場からの視点を共有します。

本フォーラムへの想い

「人的資本経営」という言葉が広がる一方、現場では制度設計やフレームワークの整備に議論が留まりがちです。しかし変革が組織に根付くためには、仕組みの導入にとどまらず、その組織固有の動き方--いわば「組織OS」そのものを問い直すところまで踏み込む必要があります。Mutureはこの問いを、大企業変革の伴走の中で繰り返し受け止めてきました。

Mutureが担ってきたのは、外部のコンサルタントとして「答え」を持ち込む役割でも、組織の内部に溶け込む役割でもありません。その組織の外側の視点を持ちながら、内側の文脈に寄り添い、変革を後押しする「半歩外の伴走者」という立場です。外部から持ち込んだ知見や視点を、組織固有の言語と文化に翻訳しながら変革を共に進めるこの力--「翻訳力」こそが、Mutureが積み上げてきた価値の源泉です。

本パネルディスカッションでは、「人的資本経営を、自社の文脈でどう翻訳するか」という問いを、参加者一人ひとりが自分ごととして持ち帰れる場を目指します。金融機関に根付く「現在価値で判断する」思考習慣から、組織と人への「将来価値への投資」という発想へシフトするための視点についても、現場の実践から語ります。

パネリスト

- 金融庁 企画市場局 審議官 新発田 龍史 氏- 株式会社CCIグループ 執行役員 人材開発部長 井上 純子 氏- 株式会社Muture 代表取締役CEO 莇 大介- HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 / 特定非営利活動法人ちいきみらい 理事 森本 紀行 氏

莇 大介 プロフィール

株式会社Muture 代表取締役CEO。Web制作会社にてWebディレクター・クリエイティブディレクターとして10年以上勤務後、メディア領域での事業支援にも従事。その後株式会社グッドパッチにUXデザイナーとして参画し、新規事業立ち上げ・SaaS開発などの事業支援を担当。2022年4月、丸井グループとグッドパッチの合弁会社として設立された株式会社Mutureに執行役員として参画し、組織変革事業全般を統括。2024年7月より現職。外部の知を組織の内側の文脈で語り直す「翻訳力」を中核に、大企業の変革を内側から伴走支援する実践知の蓄積と社会的還元に取り組んでいる。

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）を掛け合わせた造語です。

社名：株式会社Muture（ミューチュア）

代表取締役：莇 大介

所在地：東京都中野区中野4-3-2

設立：2022年4月27日

事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進

公式サイト：https://muture.jp/

お問い合わせ先

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact