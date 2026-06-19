株式会社オートウェイが、AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺憲、以下「当社」）は、株式会社オートウェイ（本社：福岡県京都郡苅田町、代表取締役社長：倉元 進、以下「オートウェイ」）が、当社の提供するAIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入したことをお知らせいたします。

導入背景

オートウェイは、国内最大級の輸入タイヤ・ホイール通販サイト「AUTOWAY LOOP」を運営し、世界で認められた品質に優れたタイヤとホイールを直輸入して販売しています。1999年からタイヤ・ホイール通販を開始し、現在は年間300万本のタイヤ・ホイールを販売しています。全国3,600店以上のタイヤ交換店ネットワーク「タイヤピット」加盟店とともに、これまで累計4,000万本以上のタイヤをお届けしてきました。

「AUTOWAY LOOP」では、ネット通販一般で求められる価格や在庫、納期などの情報はもちろん、タイヤのように一定の専門知識を要する商品を扱う性質上、正しい選び方、車種への適合、商品の性能といった情報を分かりやすく伝えることが求められています。

タイヤ交換店の紹介やトラブルシューティング、返品交換など、購入前後の顧客サポートも重要な要素で、お問い合わせも多岐にわたります。さらに、業容の拡大に伴いお客様とのコミュニケーションが増加していく中、カスタマーセンターのサービス品質の維持と向上は常に困難を伴う課題でした。

課題解決の取り組みのひとつとしてシナリオ型チャットボットは既に導入していましたが、メンテナンス工数が大きく、業務の属人性も高く、その発展性には限界がありました。そこで、抜本的な改善策として生成AIの導入が検討されました。

導入の決め手

・チャットボット、問い合わせフォーム、FAQサイトを1つのナレッジベースで構築する製品構成

・AIによる生成だけに主眼を置かず、受けた質問の理解にフォーカスしたアーキテクチャ

・生成AIの利用カウントを含む、明瞭でアフォーダブルな料金体系

・既存機能の充実に加え、新機能の追加にも積極的な技術開発の体制

・初期相談から導入に至るまでの各工程を一貫して支援するサポート体制と提案力

導入企業様のコメント

「当初、チャットボットのリプレイスというテーマでソリューションを探していましたが、AI検索によるフォーム連携によって、既に存在するFAQをお客様に届けようとする仕組みが秀逸でした。お客様の評価を可視化するレポーティング機能も、担当者の業務に指針を示してくれて、大変有益だと考えています。試験導入の現状でも肌感で既に効果が出ていますので、本稼働後に改善効果を集計していくのが今から楽しみです」

【会社概要】

社名：株式会社オートウェイ

代表者：代表取締役社長 倉元 進

設立：1969年9月

所在地：〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-62

URL：https://www.autoway.jp/corporate-profile

事業内容：輸入タイヤ・ホイールの販売／タイヤピットの運営／ガレナビの運営

詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/xkksryhrv9s2/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIカスタマーサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

ヘルプドッグについて :https://helpdog.ai/カスタマーサポートに必要な機能をオールインワン

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/83_1_9dacdc4975828392e8f2d6904a927647.jpg?v=202606200351 ]