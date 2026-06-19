三鷹金属工業株式会社の金属表面処理（めっき）事業の譲受を実施

株式会社セイワホールディングス

後継者不在である中小企業のM&Aを連続的に行い、独自の仕組みでバリューアップを行う製造業特化型の事業承継プラットフォーマーである株式会社セイワホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：野見山 勇大）は、グル-プの中核企業である株式会社冨士鍍金工業所（以下、「冨士鍍金工業所」）を譲受人として、三鷹金属工業株式会社（本社：愛知県あま市、代表取締役社長：中西蔵人、以下「三鷹金属工業」）の金属表面処理（めっき）事業の譲り受けを行いました。

三鷹金属工業株式会社（愛知県あま市）



セイワホールディングスグループは、「たたむにはもったいない中小企業を受け継ぎ、選ばれ続けるモノづくりグループをつくる」ことを理念に掲げ、モノづくりネットワークを通じて、「期待を超える提案」「安全で働きがいのある職場づくり」「長年培われた思い、技術の伝承」の実現を目指しております。

このたび、当社グループの中核企業である冨士鍍金工業所の事業拡大の一環として、三鷹金属工業のめっき事業の譲り受けを行いました。

三鷹金属工業は、大型めっき設備を保有し、多数の生産ラインを有する企業であります。近年は、人員不足や追加投資余力の制約により同社の設備稼働率が低下しておりましたが、冨士鍍金工業所が当該事業を迎え入れ、積極的な人材採用及び設備投資を推進することで、冨士鍍金工業所の製造キャパシティを約35％増加できる見込みです。

冨士鍍金工業所は主に半導体関連部品向けのめっきを手掛けており、今後想定される半導体需要の拡大に対して、本件は極めて有効な生産基盤強化になると判断しております。また、三鷹金属工業が長年にわたり築いてきた電力、社会インフラ向け設備を手掛ける大手産業機器メーカーを中心とする安定した顧客基盤を取り込める点も、大きな意義があるものと考えております。

さらに、当該エリア30ｋｍ圏内には、冨士鍍金工業所犬山工場、各務原工場、並びに当社グループ会社の東栄コーティング株式会社が所在しており、共同営業や共同配送等を通じて高いシナジー効果を発揮できると見込んでおります。加えて、名古屋エリアにおけるさらなる営業基盤拡大にも寄与する重要な拠点になるものと考えております。

■本事業譲渡の日程

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46422/table/24_1_ade8d2663453aa05770782737c3c41cc.jpg?v=202606200351 ]



■本事業譲渡を行う連結子会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46422/table/24_2_0c0e2c725ec27c09ae49154a544b8905.jpg?v=202606200351 ]



■譲受会社 概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46422/table/24_3_1f7fb9e42ac45437741ae69ec4c13e85.jpg?v=202606200351 ]

■株式会社セイワホールディングス 概要

【会社名】株式会社セイワホールディングス

【Webサイト】https://seiwaholdings.co.jp/

【住所】〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目8番11号

【代表取締役】野見山 勇大

【事業内容】製造業の事業承継推進

プラットフォーム化によるグループ経営

■代表取締役 野見山 勇大 出版書籍

会社を殺さないための「事業承継」の教科書

https://www.amazon.co.jp/dp/486663054X

■セイワホールディングスグループ各社情報

- (株)セイワ工業（溶接による組立、仕上げ） https://seiwa04.com/- 東栄コーティング(株)（電気亜鉛めっき加工） https://toeicoating.co.jp/- 光誠産業(株)（鋼構造物の設計～据付、各種産業機械の販売等） https://kohseisangyo.jp/- 三陽電工(株)（電線・ケーブルの製造） http://www.sanyo-denko.co.jp/- 三重工業(株)（真空ゴム成形機メーカー） https://mie-kogyo.co.jp/- (株)平野製作所（製缶加工、溶接による組み立て） http://www.kk-hirano.co.jp/- タマ化工(株)（カチオン電着塗装による表面処理加工） https://www.tamakako.co.jp/- (株)カケンジェネックス（成形アシスト装置やバイオ関連機器の製造）https://www.kakengeneqs.co.jp/- 日本計器(株)（液面計、サイトグラスメーカー） https://www.nihonkeiki.com/- (株)開伸（プラスチック透明ケースの製造）https://www.k-kaishin.co.jp/- (株)金谷塗装工業所（カチオン電着塗装による表面処理加工） https://www.kanayatoso.co.jp/- (株)冨士鍍金工業所（半導体製造装置部品や工作機械部品のめっき加工） https://www.fuji-mk.jp/他 関東、中部、関西を中心に複数社ございます。