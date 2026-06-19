味の素株式会社の「Loglass 経営管理」導入事例インタビューを公開

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供する株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下「当社」）は、「Loglass 経営管理」を導入した味の素株式会社（本社：東京都中央区、取締役 代表執行役社長：中村 茂雄、以下「味の素」）の導入事例インタビュー記事を公開しました。

味の素の食品研究所では、研究開発の予算管理が属人化し、月次報告に約1週間を要していました。本事例では、「Loglass 経営管理」の導入により月次報告を約2日に短縮し、10名以上のグループ長への予算実績の見える化を実現した取り組みを紹介しています。

■ 導入背景と成果

事例インタビュー全文はこちら :https://loglass.jp/case-study/ajinomoto

味の素は、「アミノサイエンスで人・社会・地球のWell-beingに貢献する」をパーパスに掲げ、食品から電子材料まで幅広い事業を展開しています。同社の食品研究所では、研究員約400名分の予算を2名で管理しており、研究開発の予算管理が完全に属人化していました。月次報告に約1週間を要するなど、業務負荷が深刻な課題となっていました。

「Loglass 経営管理」の導入により、実績管理の仕組み化と、集計から報告までの一気通貫化を実現。月次報告の作業期間を約1週間から約2日に短縮するとともに、10名以上のグループ長への予算実績の見える化を推進しています。

＜導入前の課題＞

・予算に必要な情報が各所に散在し、Excel・メールで届くデータの手作業集計により、月次報告に約1週間・四半期予算策定時に約1ヶ月を要していた。

・Excel・Word・基幹システムなどにデータが分散しており、項目の粒度や表現が統一されていなかった。

・グループ長には基幹システムのIDが付与されておらず、予算実績の詳細が各グループまで伝わりにくかった。

＜導入後の成果＞

・工数削減： 月次定例会議の報告準備を約1週間から約2日に短縮。定例会議自体もより早い時期に開催できるようになった。

・一気通貫化と報告書廃止： Word報告書を廃止し、集計から報告まで「Loglass 経営管理」上で完結。画面をそのまま会議で提示できるようになった。

・予算意識の向上： 10名以上のグループ長にアカウントを付与して予算実績を可視化。費目の付け間違いをグループ長自身が発見し、グループ内で修正が完結するようになった。

事例インタビュー全文はこちら :https://loglass.jp/case-study/ajinomoto

■ 味の素株式会社について

代表者：取締役 代表執行役社長 中村 茂雄

設立：1925年12月17日

所在地：東京都中央区京橋一丁目15番1号

URL：https://www.ajinomoto.co.jp/

事業内容：調味料・食品事業、冷凍食品事業、バイオ＆ファインケミカル事業

■ 「Loglass 経営管理」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52025/table/211_1_ca1f4990f62a01f5bd53eca74bf66859.jpg?v=202606200251 ]