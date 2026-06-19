企業が育つLMS『Xlabo Platform』、教育コンテンツ連動型の生成AI学習支援技術で特許取得

株式会社ゼネット

株式会社ゼネット（本社：東京都豊島区南池袋2-30-17、代表取締役社長：四元 一弘）は、

当社が開発・提供するITエンジニア育成プラットフォーム『Xlabo Platform（エックスラボ プラットフォーム）』において活用している、生成AI技術に関する特許を取得したことをお知らせいたします。

今回取得した特許は、「生成系AIを用いる学習支援用情報処理システム」（特許第7851551号）であり、eラーニング教材やカリキュラム情報と連携し、受講者一人ひとりの質問内容に応じた最適な回答を生成する学習支援技術です。

『Xlabo Platform』は、株式会社ゼネットが20年以上にわたり培ってきたITエンジニア研修のノウハウと生成AI技術を融合した次世代型の学習プラットフォームとして、企業や教育機関におけるIT人材育成を支援しています。

特許取得の背景

特許証 特許第7851551号

ITエンジニア研修においては、受講者が学習中に疑問を抱いた際、講師からの回答を待つ必要があるため学習が一時的に停滞してしまうケースがあります。また、プログラミング演習におけるソースコードレビューには多くの工数がかかり、迅速なフィードバックの提供が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、『Xlabo Platform』では生成AIを活用した学習支援機能を開発。受講者が必要なタイミングで即座に適切な支援を受けられる環境を実現しています。

特許技術の概要

今回特許として認められた技術では、eラーニングに登録された教材やカリキュラム情報を基に、生成AIが受講者の学習状況や質問内容を分析し、最適な回答を生成します。

さらに、教材に記載された内容だけでなく、関連する知識や補足情報を提示することで、理解を深めながら学習を進められる仕組みを実現しています。

本技術には、当社独自の教育ノウハウが組み込まれており、単なる生成AIチャットではなく、教育コンテンツと連動した実践的な学習支援を可能にしています。

主な特長

生成AI講師「エクマル」

・教材・カリキュラム情報と連携した高精度な回答生成

・受講者の理解度や質問内容に応じた個別最適化された学習支援

・関連知識の補完提示による理解促進

・ソースコードレビューに対する迅速なフィードバック

・学習の継続性と効率性の向上

特許取得の意義

今回の特許取得は、生成AIの活用そのものではなく、教育コンテンツと連動した回答生成および実践的な学習支援を可能にする仕組みの新規性・有用性が評価されたものです。

これにより、『Xlabo Platform』は、ITエンジニア育成における学習効果向上と教育品質の均一化を支援し、企業の人材育成課題の解決に貢献してまいります。

今後の展望

株式会社ゼネットは今後も、生成AIをはじめとする先進技術と教育ノウハウを融合し、IT人材育成の高度化と学習体験の向上に取り組んでまいります。

『Xlabo Platform』を通じて、企業や教育機関におけるエンジニア育成を支援し、デジタル社会を支える人材の創出に貢献してまいります。

『Xlabo Platform（エックスラボ プラットフォーム）』について

『Xlabo Platform』は、20年以上にわたるITエンジニア研修の実績と生成AI技術を融合した学習プラットフォームです。教育コスト・教育工数を最小限に抑え、効率的かつ実践的なIT人材育成を実現します。

サービスサイト：企業が育つLMS『Xlabo Platform』(https://platform.xlabo.jp/)

特許概要

発明の名称：生成系AIを用いる学習支援用情報処理システム

特許番号：特許第7851551号

詳細：特許概要(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2025-156152/11/ja)

会社概要

会社名：株式会社ゼネット

所在地：東京都豊島区南池袋2-30-17 朝日生命南池袋ビル2F

事業内容：システム開発、IT教育事業、人材育成ソリューションの提供

URL：https://www.zenet-web.co.jp/