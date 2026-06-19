【FLO】夏のフェア「FLO VACANCES 2026」が7月1日（水）開幕！涼やかなジュレで楽しむサマーバレンタインや、2色の桃の紅茶タルト・ラザニアのSALEを開催

株式会社フロジャポン

7月1日（水）～7月7日（火）開催サマーバレンタイン

「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」をブランドコンセプトに掲げ、関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップを展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、夏を全力で楽しむための特別企画「FLO VACANCES 2026」を開催いたします。

今回はその【前半戦（7月1日～8月11日）】として、ひんやり涼やかなジュレや、桃を使ったタルト、人気デリのラザニアなど期間限定のSALE商品をご用意。さらに、夏のお買い物がぐっとお得になる「バカンスチケット」も登場します。

「海の日」から「山の日」にかけてのレジャーシーズンを美味しく盛り上げる「海へ！山へ！FLOへ！」を合言葉に、皆さまの夏の食卓にハッピーをお届けします。

🌴 第1弾：7月1日（水）～7月7日（火）

「一緒に食べられる幸せ」。sweetに楽しむサマーバレンタイン＆人気のキャラメルプリンタルトSALE！

１. 7月7日はサマーバレンタイン。キラキラ輝く「カップデザート」で大切な人と特別な時間を

織姫と彦星のように、大切な人と過ごす時間を彩るサマーバレンタイン。

FLOでは「一緒に食べられる幸せ」をキャッチコピーに、天の川や夏の夜空をイメージした、涼やかで美しい4種類のカップデザートを提供いたします。お互いに違う味を選んでシェアしたり、日頃の感謝を込めてプレゼントしたり。ひんやり冷たいジュレが、夏の始まりに甘く幸せなひとときをお届けします。

（左上）カフェゼリー（右上）プリンアラモード（左下）メロンクリームソーダ風のジュレ（右下）フロマージュムースとミックスベリーのジュレ

さらに、この期間中には、夏を美味しくお得に巡る「バカンスチケット」も同時に販売スタート。この夏何度もFLOへ通いたくなる、ワクワクの仕掛けが始まります。

＼最大1800円お得！！／バカンスチケット☀

販売価格：税込3000円

販売開始：2026年7月1日（水）～売り切れ次第終了

販売店舗：フロプレステージュ全店（秋葉原駅店を除く）

内容：税込500円値引き券 × 9枚（計4,500円分）※税込1000円のお会計毎に1枚ご利用できます。

ナッツのタルトレット引換券 × 2枚（計300円分）

有効期限：2026年9月30日（水）

２. 【4日間限定SALE】7月1日（水）～7月4日（土）

サマーバレンタインに先駆け、まずはFLOで不動の人気を誇る「キャラメルプリンタルト」を4日間限定のお買い得価格でご提供いたします。

FLO人気のキャラメルプリンタルト

＼SALE価格／

キャラメルプリンタルト

ホール20cm 本体価格1,380円（税込1,490円）

1個 本体価格390円（税込421円）

FLOアプリをダウンロードしていただくとさらにお得なクーポンが配信されます！

🌴 第2弾：7月8日（水）～8月11日（火・祝）

「海の日」から「山の日」まで夏を美味しく駆け抜ける！「まいにち美味しいサマーバカンス」開幕！

FLOのサマーバカンス2026

１.「海の日」から「山の日」は、FLOと一緒に楽しむバカンス期間！

7月20日の「海の日」から、8月11日の「山の日」にかけて、日本は本格的な夏休み＆レジャーシーズンを迎えます。FLOでは、この夏を象徴する2つの祝日にちなみ、「海へ！山へ！FLOへ！」の合言葉に合わせ、海と山をイメージしたスイーツを訴求します。

〈海をまとうキラキラスイーツ〉

期間限定販売の「メロンクリームソーダ風のジュレ」「フロマージュムースとミックスベリーのジュレ」をご用意。

夏の青い海や、寄せる波のきらめきを閉じ込めたような目にも涼やかなジュレです。

〈山をイメージしたご褒美スイーツ〉

定番人気の「宇治抹茶モンブラン（緑）」と「モンブラン（茶）」をご用意。

青々とした新緑（緑）と、力強い木々（茶）が織りなす夏の山々を表現。夏の山登りは暑くても、FLOのモンブランならひんやり美味しく“山頂”を制覇できる！」そんな遊び心とともに、自慢の濃厚な味わいを楽しむ夏の贅沢を提案します。

メロンクリームソーダ風のジュレフロマージュムースとミックスベリーのジュレモンブラン宇治抹茶モンブラン

２.【期間限定リピートSALE】タルト＆デリ

期間中、2回にわたって人気のタルトとデリを特別価格で販売いたします。

実施期間： 【第1回】7月8日（水）～7月14日（火） / 【第2回】7月18日（土）～7月24日（金）

◆2色の桃の紅茶タルトSALE

優しい甘さのシロップ漬けの桃と紅茶の相性は抜群です。

＼SALE価格／

2色の桃の紅茶タルト

ホール20cm 本体価格1,490円（税込1,609円）

1個 本体価格390円（税込421円）

アールグレイ香るダマンド生地に白桃シロップ漬けと黄桃のシロップ漬けを並べて焼き上げました。

◆ラザニア ＆ほうれん草とベーコンのラザニアSALE 夏休みのランチや食卓にぴったりな本格デリ

定番人気商品ラザニアがお買い得に！

＼SALE価格／

ラザニア

100g 本体価格290円（税込313円）

平たいパスタにたっぷりのミートソースとホワイトソースを重ね、店内キッチンで焼き上げました。

販売開始以来の人気商品！たっぷりほうれん草が楽しめます

＼SALE価格／

ほうれん草とベーコンのラザニア

100g 本体価格270円（税込291円）

たっぷりのほうれん草とベーコンをホワイトソースに混ぜ込みモッツァレラチーズと共に6層に重ねて焼き上げました。

◆ お楽しみはまだまだ続く！8月12日（水）より「後半戦」へ

「FLO VACANCES 2026」は、8月末まで夏のハッピーをお届けし続ける、特別なシーズンテーマです。今回お届けする前半戦に続き、8月中旬からはさらに夏を盛り上げる「後半戦」の限定メニューやおすすめ商品が登場予定です。続報をどうぞお楽しみに！

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

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