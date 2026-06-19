『ボーダーランズ4』のお尋ね者パック3とエンドゲーム「テイクダウン」が6月25日（木）に配信！新ヴォルト・ハンター「ラブレス」も公開！

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2KとGearbox Softwareは、『ボーダーランズ4』の無料エンドゲーム・レイド「ハドロン・アビスのテイクダウン」と有料DLC「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」が、バージョン1.8のアップデートで6月25日（木）に配信予定であることを発表しました。

このアップデートではプラットフォーム間のセーブ機能も実装され、プレイヤーは『ボーダーランズ4』を所有している異なるプラットフォーム間でヴォルト・ハンターの冒険をシームレスに移行することが可能になります。

「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」

お尋ね者パック3には、新しいストーリーコンテンツと高レア度の戦利品が含まれる「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」、そして「お尋ね者パック3：ヴォルトカード3」の2つのコンテンツがあり、両コンテンツはそれぞれ個別に購入できます。

「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」では、ゼイン（のデジクローンバックアップ）殺しの犯人を追ってアーケードゲームの中に潜入するハードボイルドなミステリーが展開されます。このミッションは繰り返しプレイ可能で、新たなボス1体とミニボス2体が登場します。

ヴォルトカード3では、ゲームプレイを通して24種類のカスタマイズ・アイテムとリロール可能な4種類の装備を含む、アーケードゲームテーマの報酬を獲得できます。詳細はこちら(https://borderlands.2k.com/ja-JP/borderlands-4/news/bounty-pack-3-takedown-at-hadron-abyss/)の記事（現在英語版。後日日本語更新予定）をご覧ください。

無料エンドゲーム・レイド「ハドロン・アビスのテイクダウン」

「ハドロン・アビスのテイクダウン」は、全プレイヤーが無料でプレイできるエンドゲーム・チャレンジです。メインストーリーをクリアした後、主要な拠点のレイド・ボードからアクセス可能なこのレイドは、突然変異の恐怖と水生の最強捕食者たちが待ち受ける水中にある研究ステーション、ハドロン・アビスが舞台となっています。

プレイヤーのビルドとスキルが試されるこの新エリアの最奥では、最終ボス「テラモルフォスの子」と対決することになります。敵の強さはパーティのサイズに応じて自動的に調節されますが、限界に挑みたいプレイヤーの方には、メイヘム・レベルや一度も倒れることが許されないハードコア・モードが用意されています。

テラモルフォスの子とミニボスからは新しい報酬（パールセント武器1種類、レジェンダリー装備9種類、クラス MOD5種類）が専用ドロップで獲得できます。クラス MODは各ヴォルト・ハンターに固有のものが用意されており、2026年第3四半期に配信予定のストーリーパック2で6人目のヴォルト・ハンターが登場する際は、そのキャラクター固有のクラス MODもこの戦利品プールに追加されます。

お尋ね者パック4、ストーリーパック2、新ヴォルト・ハンター

この後も新たなコンテンツが続々と追加されます。7月30日（木）にはバージョン1.9アップデートとともに「お尋ね者パック4：血みどろ乗っ取り合戦」が、そして9月初旬にはお尋ね者パック5とストーリーパック2が配信予定です。ストーリーパック2では最新のDevCast(https://www.youtube.com/watch?v=hmOxxqBLDTw)で公開されたばかりの6人目のプレイアブルなヴォルト・ハンター「ラブレス・ザ・ハッカー」が登場します。

アンシン社の元ハッカーであり、暗殺者へと転身したラブレス。最高性能のサイバネティクスを装備し、自身が作成したデジタルウイルスと精神を共有しています。そのウィルスはデジタル生成によって実体化し、彼女の意志のままに行動します。ラブレスとストーリーパック2については、今後の続報をお楽しみに！

『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションを所有するプレイヤーは、お尋ね者パックバンドル（お尋ね者パック2、3、4、5）とヴォルト・ハンターパック（ストーリーパック1、2）のすべてのコンテンツにアクセスできます。『ボーダーランズ4』デラックス・エディションにはお尋ね者パックバンドルが収録されます。お尋ね者パックとストーリーパックは個別購入も可能です。

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