中国ドラマ「蔵海伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」DVD-BOX発売決定！

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「陳情令」シャオ・ジャン主演×「宮廷の諍い女」の監督×新鋭監督が描く、究極の宮廷復讐劇「蔵海伝～静かなる炎、宮廷を揺るがす～」DVD-BOXを2026年9月2日（水）に発売いたします。

一家惨殺の悲劇から生まれた揺るぎない”決意” ――

シャオ・ジャン主演で贈る、怒涛の逆転劇が加速する爽快な復讐時代劇！

主演は、いまや中国が世界に誇る“国宝級”スター、シャオ・ジャン。

ウー・ジンイエン（呉謹言）／眉林（メイ・リン）役

「陳情令」で一躍脚光を浴び、「斗羅大陸～7つの光と武魂の謎～」「玉骨遥」などの話題作で不動の地位を確立しました。本作で彼が演じるのは、一族を皆殺しにされた過去を背負い、復讐と愛、そして国家の命運を懸けて戦う男・蔵海（ザンハイ）。狂気を感じさせる演技力と、予測不能な怒涛のストーリーが、再び世界の注目を集めました。

「宮廷の諍い女」ジョン・シャオロン×新鋭ツァオ・イーウェンが描く、

観る者を惹きつけてやまない、究極の宮廷復讐劇！

監督を務めるのは、「宮廷の諍い女」など数々の名作を手がけたジョン・シャオロンと新鋭のツァオ・イーウェン。

飛天賞、白玉蘭賞、金鷹賞、華鼎賞という中国4大ドラマ賞をすべて制した映像の巨匠と、さまざまなタイプの要素を融合させ、独自の世界観で作品を仕上げる新鋭監督が、策謀と裏切りが渦巻く朝廷の闇と、欲望に翻弄される人々の姿を映し出します。シャオ・ジャン演じる蔵海が、冴えわたる頭脳で立ちはだかる難関を次々と突破！ 黒幕との駆け引きの中で、痛快な逆転劇を繰り広げる―― 。中国時代劇の“到達点”とも言える傑作が、ついに誕生しました！

世界を席巻した “怪物級”時代劇の誕生！

配信前から注目度は桁違いな本作。5月18日の配信直前には、視聴予約数が977万件を突破し、Youku史上最多を記録。

配信開始後も勢いは加速し、わずか38時間で熱度1万を突破。2024年以降の最速記録を樹立した。配信開始から2日で再生数は早くも2億回を突破し、現在では驚異の25億回再生（※2025年7月2日時点）を記録ました。本作はDisney+での同時展開に加え、韓国SBSが実に25年ぶりに中国ドラマを放送するという快挙を達成。 Youku海外版でもランキングトップを占めており、グローバル旋風を起こすなど、2025年の話題を独占。“怪物級”のヒット時代劇が、世界を席巻しました。

あらすじ

天文を司る欽天監の監正を父に持つ稚奴（ジーヌー）。幼き日に一族を皆殺しにされ、炎に包まれた屋敷から父の旧友に救い出された稚奴は、深い復讐心を胸に秘め、身を隠して生き延びる。十年の歳月をかけて、星斗大師と師匠の高明（ガオミン）のもとで修業に励み、建築技術と策略術、風水や天象の才を磨き続けた。やがて名を蔵海（ザンハイ）と偽り都へ戻るが、宮廷を揺るがす陰謀と権力争いの渦に巻き込まれながらも、愛する者と出会い、そして知略を武器に頭角を現していくのだが⋯。

キャスト

シャオ・ジャン（肖戦）／蔵海（ザン・ハイ）、稚奴（ジーヌー）役／「陳情令」「慶余年～麒麟児、現る～」チャン・ジンイー（張婧儀）／香暗荼（シアンアントゥー）役／「惜花芷～星が照らす道～」『無名』ジョウ・チー（周奇）／荘之行（ジュアン・ジーシン）役／「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」「如歌～百年の誓い～」ホアン・ジュエ（黄覚）／荘蘆隠（ジュアン・ルーイン）役／「新生～5つの顔を持つ男～」『少年の君』

発売情報

■発売元：コンテンツセブン

■発売日：

＜セル＞

DVD-BOX１ ・・・2026年9月2日（水）

品番：KEDV-1012 価格：\17,930（税込）

DVD-BOX２ ・・・2026年10月2日（金）

品番：KEDV-1013 価格：\17,930（税込）

DVD-BOX３ ・・・2026年10月2日（金）

品番：KEDV-1014 価格：\17,930（税込）

・初回特典

BOX１：ポストカード（１枚）

BOX２：SNS風クリアカード（１枚）

BOX３：フォトブックレット（16P）

・封入特典

ストーリーリーフレット（BOX１～３共通）

・特典映像

メイキング約40分［有料会員だけに公開されたメイキングも収録！］（BOX３）

＜レンタル＞

Vol.1～7・・・2026年9月2日（水）

Vol.8～14・・・2026年10月2日（金）

Vol.15～20・・・2026年11月6日（金）

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/zanghai/

■トレーラー

https://youtu.be/3GhEWCM-7ZE