アーケル・バイオマリン、グローバルキャンペーン「Krill Oil Week 2026」を日本で開催

Aker BioMarine Japan 株式会社

【プレスリリース ノルウェー・オスロ 2026年6月21日】

健康寿命の延伸や日々の健康維持への関心が高まるなか、アーケル・バイオマリンはグローバルキャンペーン「Krill Oil Week 2026」を日本で開催します。

6月21日から27日までの期間、クリルオイルに関する科学的知見とサステナビリティへの取り組みを発信します。

また、日本市場で高まる健康寿命や認知機能、運動機能、心血管の健康への関心を背景に、高品質なオメガ3素材としてのクリルオイルに関する情報を発信します。

クリルは南極海に生息する小型のプランクトンです。そこから抽出されるクリルオイルには、ＥＰＡ・ＤＨＡ（オメガ3脂肪酸）に加え、リン脂質、アスタキサンチンなどを含み、米国ではオメガ３素材として広く利用されています。

一方、日本ではクリルオイルの認知はまだ十分に広がっていません。しかし近年は、健康寿命や日々の健康維持への関心の高まりを背景に、新しいＥＰＡ・ＤＨＡ（オメガ３）素材に対するニーズと多様化が進んでおり、今後さらなる市場の拡大が期待されています。

Krill Oil Weekは2024年に北米で開始され、オメガ3（ＥＰＡ・ＤＨＡ）への関心の高まりを背景に、2026年には日本を含むアジア地域へと拡大しました。

本取り組みでは、素材メーカー、サプリメント企業、小売企業、メディアが連携し、クリルオイルが持つ複数の栄養成分の特長について理解を深めるための情報発信を行います。

業界全体で取り組むことで、生活者の認知向上とブランドの認知拡大を図るとともに、クリルオイルに関する科学的知見を、より分かりやすく信頼できる形で提供することを目指しています。こうした取り組みが評価され、米国では主要ブランドが３年連続で参加しています。

オメガ3市場に求められる新たな価値

日本市場では、次のようなニーズや関心が高まっています。

- 健康寿命の延伸やQOL（生活の質）の維持への関心の高まり- 科学的根拠（サイエンス）に基づく高品質なサプリメントへの需要拡大- 認知機能、運動機能、心血管、肌の健康、日々の活力維持への関心の高まり- トレーサビリティや品質、サステナビリティを重視する生活者の意識の高まり

日本は、健康意識の高い生活者層と世界有数の高齢化社会を背景に、世界でも有数のサプリメント・オメガ３（ＥＰＡ・ＤＨＡ）市場の一つとなっています。認知機能や心血管の健康、運動機能、健康寿命の維持を意識する消費者の増加を背景に、オメガ３（ＥＰＡ・ＤＨＡ）サプリメントへの需要は引き続き拡大しています。

そのなかで、クリルオイルは、リン脂質型オメガ３という特長や吸収特性への期待、さらにサステナビリティへの取り組みなどから、日本のサプリメント市場において注目を集めています。

オメガ３（ＥＰＡ・ＤＨＡ）に対する認知が広がる一方で、オメガ３素材ごとの特長や違いについては、十分に理解されているとは言えません。クリルオイルはEPA・DHAをリン脂質結合型で含有しており、その吸収特性に関する研究が数多く行われています。また、心臓、脳、関節、肌の健康をはじめ、全身の健康維持に関する研究成果も報告されています。

Krill Oil Week 2026では、従来の健康領域に加え、日々の活力維持やアクティブなライフスタイル、健やかな毎日を支える栄養としての可能性についても発信していきます。こうしたテーマは、ライフステージを問わず健康寿命や日々の健康維持を重視する日本の消費者の関心とも重なっています。

Krill Oil Week 2026の取り組み

キャンペーン期間中は、ウェビナー、デジタルコンテンツ、SNSを活用した情報発信を通じて、クリルオイルに関する科学的知見を分かりやすく発信します。また、変化する日本のウェルネス市場において、ブランドや小売企業によるコミュニケーション活動と連携してまいります。

本キャンペーンの主要な取り組みの一つとして、日本語版KrillOil.com(https://www.krilloil.com/ja/what-is-krill-oil)を公開します。同サイトは特定ブランドに依存しない消費者向け情報サイトとして、クリルオイルの特長を分かりやすく紹介します。

クリルオイルは長年にわたる研究や豊富な臨床データ、安全性に関する知見が蓄積されているオメガ３（ＥＰＡ・ＤＨＡ）素材の一つです。同サイトでは、クリルオイルの特長や原料品質、持続可能な原料調達への取り組み、世界各国で展開されている製品情報などを紹介し、生活者や医療従事者、ブランドパートナーの理解を深めることを目指します。



さらに、アジア向けウェビナー「The Multi-Nutrient Game Changer」を、6月24日（水）15時30分（日本時間）に開催します。本セッションでは、クリルオイルが持つ複数の栄養成分の特長や、リン脂質型オメガ3ならではの特性、さらに筋肉維持や筋骨格系の健康に関する最新の研究知見について紹介します。

ウェビナーはこちら(https://hubs.ly/Q04jwzyG0)からご登録いただけます。

アーケル・バイオマリン・ジャパン株式会社 代表取締役社長の松井修二は、次のように述べています。

「日本では、健康寿命の延伸をはじめ、認知機能、運動機能、心血管の健康、肌の健康、そして日々の健康維持への関心が高まっています。こうした背景のもと、高品質なオメガ３サプリメントへの需要は、若年層からシニア層まで幅広い世代で拡大しています。

こうしたなかで開催されるKrill Oil Weekは、日本のサプリメント業界にとって非常に意義のある取り組みだと考えています。生活者は科学的根拠や品質、サステナビリティに裏付けられた、多様な健康ニーズに応える製品や情報を求めているのです。」

サステナビリティとライフスタイルの両立

持続可能性は、本キャンペーンを支える重要なテーマの一つです。

Superba Krillは、専用漁船を用い、漁獲から加工までを一貫して行う体制のもとで生産されています。漁獲後すぐに船上で加工し、品質保持のための処理を行うことで、栄養成分の品質保持と環境負荷の低減の両立に取り組んでいます。このような船上での加工体制は、持続可能な海洋資源利用を支える取り組みの一つとして評価されています。

水産資源の持続可能な利用がこれまで以上に求められるなか、海洋資源を適切に活用していくことの重要性はますます高まっています。クリルは、世界でも厳格な資源管理のもとで操業されている漁業から供給される、トレーサビリティの高いオメガ3素材です。

Krill Oil Week 2026は、科学的知見、ライフスタイル、サステナビリティを軸に、生活者が自身の健康と地球環境の双方を意識した選択について考えるきっかけとなることを目指しています。

詳しくは、KrillOil.com(https://www.krilloil.com/ja/what-is-krill-oil)をご覧ください。

■アーケル・バイオマリンについて

アーケル・バイオマリンは、持続可能な海洋由来の素材を開発する、ヘルスケアおよび栄養分野のリーディングカンパニーです。クリルおよび藻類が持つ天然の栄養価を活用し、オメガ3不足といったグローバルな健康課題の解決に取り組んでいます。

製品には、クリルオイル「Superba Krill(R) Oil（スパーバクリル）」、LPC（リゾホスファチジルコリン）含有クリルオイル「Lysoveta(R)（リゾベータ）」、藻由来DHAオイル「Revervia(R)（リバービア）」、「PL+(TM)」の各種素材に加え、消費者向けブランドとしてクリルオイル「Kori(R) Krill Oil」を展開しています。また、業界横断のプラスチック廃棄物の削減、リサイクル事業を行う「AION(R)」、独自のクリル・プロテイン「Understory(R)」などの関連事業も展開しています。アーケル・バイオマリンはオスロ証券取引所（AKBM）に上場しています。

詳細はグローバル(https://www.akerbiomarine.com/)および日本法人の公式サイト(https://www.akerbiomarine.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_kowpr)をご覧ください。

■本件に関するお問合せ先

アーケル・バイオマリン・ジャパン株式会社（担当：北澤）

Tel: 03-6894-4156

e-mail: info.japan@akerbiomarine.com

お問い合わせフォーム：https://www.akerbiomarine.co.jp/contact.html