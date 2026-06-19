書籍『「もう無理」と悩んだときに読む本　うつ・ひきこもり・不登校を経験した1万人から見えた人生を壊さない働き方』 6月23日（火）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『「もう無理」と悩んだときに読む本(https://pub.jmam.co.jp/book/b674906.html) うつ・ひきこもり・不登校を経験した1万人から見えた人生を壊さない働き方(https://pub.jmam.co.jp/book/b674906.html)』を2026年6月23日（火）全国の書店およびネット書店で発売します。

■本書の内容

書き込み式ワークで「自分を守る戦略」と「一歩踏み出す行動」が同時に見つかる

本書はひきこもりや生きづらさを抱える人が、自分に合う働き方を見つけるためのワークブックです。

大きな目標を掲げ、忙しく働くのではなく、自分のペースで、多様な働き方を試すためのアプローチを提案します。

「このままじゃいけない気がするけど、どうすればいいかわからない」と思う方に向けて、自分を守り、壊れにくい土台を持ったうえで自分に必要な条件を整理し、現実を少しずつ動かすためのステップを解説します。

■書籍概要

タイトル：「もう無理」と悩んだときに読む本

うつ・ひきこもり・不登校を経験した1万人から見えた人生を壊さない働き方

著 者：熊野 賢

発 売 日 ：2026年6月23日（火）

価 格：1,760円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：204ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800594211

■目次

第0章 環境を変える前に、立ち止まってほしい

第1章 あなたはいま「攻め」か「守り」か？

第2章 「守り」が必要になる理由

第3章 守りの選択は「選び方」が９割

第4章 強み探しをやめていい

第5章 心を守りながら、環境を変える

第6章 新しい環境で、再び折れないために

第7章 守りの時間は、次につながる

■著者プロフィール

熊野 賢（くまの けん）

1981年 大阪生まれ 通称くまくま社長

幼い頃から「寝られない、起きられない」といった症状に悩まされ、「起立性調節障害」の影響で、

学校にも通うことが難しく、不登校気味の少年時代を過ごしました。そういった経験から、社会に馴

染むにはどうしたらいいのか、将来はどう生きるべきなのかを考えながら生きてきました。

そうして様々なことを模索するうちに、「自分のペースで心地よく生きる方法」を見つけることができ

ました。こういった自分の経験が、同じように社会とのつながりを失いかけている人たちを救う手助

けになるのではないか、またそういった人たちに対して自分にもできることがあるのではないかと思

うようになりました。

今では株式会社ワンダーフレンズを創業し、「ひきこもり」「鬱」「不登校」「障害」などで社会とのつながりが薄くなってしまっている人々に、自分のペースで働ける方法を提供することができるように

なりました。結果として、わずか６年で年商15億円、全国35事業所を展開し、延べ10,000人以上に

支援を行い、福祉業界でも注目を集めることができるまでになりました。

「福祉×ビジネスで社会課題を解決する」を理念に、7社の福祉事業所の役員として活動しながら、

ひきこもり状態の人々が社会とのつながりを再構築する方法を提案しています。具体的には全国での

講演やワークショップを通じ、多くの人々に「やる気を取り戻す」「自分のペースで社会とつながる」

メソッドを広めています。

■紙面のご紹介

自分を守るための29の秘訣、16のワークを公開

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