kusette株式会社、くせ毛カット専門美容室「kusette青山店」を拡張移転

kusette株式会社

kusette株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：土佐勇斗、以下当社）は、くせ毛カット専門美容室「kusette青山店」を拡張移転いたします。

当社は、くせ毛を生かした楽なヘアスタイルを提供する専門美容室として、青山店を中心に全国14店舗を展開しています。ブランドの成長における節目として、原点である青山店を拡張移転し、より多くのお客様に専門的な技術と心地よいサロン体験をお届けしてまいります。

くせ毛カット専門美容室kusetteとは

くせ毛カット専門美容室kusetteは、くせ毛のお悩みを解決し、くせ毛を生かした楽なヘアスタイルにデザインする、くせ毛カット専門の特化型美容室です。

一人ひとり異なるくせの強さや髪質、髪の毛が生える箇所ごとに異なるくせの出方に合わせながら、まとまりやすく扱いやすいオーダーメイドのヘアスタイルを提供しています。

これまで、くせ毛を生かした楽なヘアスタイルにしたい方、長年続けてきた縮毛矯正をやめたい方、広がりやボリュームが気になり髪を結ぶしかなかった方など、多くのお客様のお悩みと向き合ってまいりました。

拡張移転の背景

kusette（クセッテ）は創業以来、くせ毛に悩むお客様一人ひとりに向き合い、くせ毛を生かした扱いやすいヘアスタイルを提供してまいりました。

青山店は、ブランドの原点となる店舗として多くのお客様にご来店いただき、現在では青山店を中心に全国14店舗へと展開を広げています。

くせ毛に悩むお客様からのご相談が全国的に広がるなかで、青山店においても、より多くのお客様をお迎えできる体制づくりと、くせ毛カット専門美容室としてさらに快適に過ごしていただける空間づくりを進めてまいりました。

今回、青山店を拡張移転することで、これまで大切にしてきた専門技術と丁寧なカウンセリングはそのままに、より快適なサロン体験を提供できる環境を整えてまいります。

全国14店舗へ広がるkusette

kusette（クセッテ）は、青山店を中心に、全国14店舗へと出店エリアを拡大しています。

東京だけでなく各地域でくせ毛に悩むお客様から多くのご相談をいただくなかで、「くせ毛を無理に抑える」のではなく、「くせ毛を生かして扱いやすくする」という選択肢を、より多くの方へ届けることを目指しています。

今回の青山店の拡張移転は、全国に広がるkusetteの旗艦店として、技術・空間・体験の品質をさらに高めていくための取り組みです。

美容師採用について

kusetteでは、くせ毛に悩むお客様により良い技術・空間・体験を提供していくため、全国の店舗でともに働く美容師を募集しています。

kusetteの実現したい理念に共感してくださる方、くせ毛カットの専門技術を身につけたい方、一人ひとりのお客様と丁寧に向き合いたい方、特化型美容師として専門性を高めていきたい方に向けて、技術習得や集客、サロンワークをサポートする環境を整えています。

今後も青山店を中心に、全国14店舗でのサービス品質向上と出店エリアの拡大を見据え、美容師が専門性を発揮しながら長く活躍できる場づくりを進めてまいります。

採用情報：https://kusette.jp/recruit/

新店舗情報

店舗名：kusette青山本店

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5丁目13-2 CISCビル 2F

移転オープン日：2026年7月3日

営業時間：平日10:00～20:00／土日祝9:00～19:00

定休日：不定休

予約方法：完全予約制

URL：https://kusette.jp/

代表コメント

創業からこれまで、くせ毛に悩む多くのお客様と向き合ってまいりました。

くせ毛は「扱いづらいもの」ではなく、その方らしさを引き出せる大切な個性だと考えています。今回、青山店を拡張移転できることは、日頃よりkusetteを信頼して通ってくださるお客様のおかげです。

新しい青山本店では、より多くのお客様に、くせ毛を生かす楽しさと、毎日を少し楽に過ごせる、「くせっていいな」と感じていただけるヘアスタイルをお届けしてまいります。

kusette株式会社

代表取締役CEO 土佐勇斗

会社概要

会社名：kusette株式会社

所在地：東京都港区南青山5丁目13-2 CISCビル 2F

代表者：土佐勇斗

設立日：2022年12月12日

資本金：3,000,000円

事業内容：美容室、シェアサロン、オリジナル商品販売事業

公式HP：https://kusette.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kusette__official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCimu18xB8Z6paDxnUrN8-SA