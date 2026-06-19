福岡屈指の文教地区「第六学区」に誕生。新築分譲マンション『ザ・サンメゾン西新ヒルズ』始動。

サンヨーホームズ株式会社

サンヨーホームズ株式会社（代表取締役社長：松岡久志 本社：大阪市西区）は、新築分譲マンション『ザ・サンメゾン西新ヒルズ』のプロジェクトを始動いたしましたのでお知らせいたします。

この度、福岡市の中心部への圧倒的なアクセスと、市内有数の教育環境を兼ね備えた新築分譲マンション『ザ・サンメゾン西新ヒルズ』が誕生いたします。「利便と住環境と文教が交差する至高の邸宅」をコンセプトに、都市の賑わいと高台の静穏を両立させた上質な住まいを提供します。

羨望の立地と比類なき教育環境

本物件は、地下鉄空港線「西新」駅を利用し、天神まで直通7分、博多まで13分と、都心部や福岡空港へスマートにダイレクトアクセスが可能な圧倒的な利便性を誇ります。

また、福岡屈指の伝統校が徒歩圏内に集まる「第六学区」に位置しており、高取小・中学校、修猷館高校、西南学院が集う市内有数の優れた教育環境が整っています。西新エリアの利便性を身近に享受しながらも、高台ならではの良好な眺望と静かな住環境を両立した「高台の邸宅」となっています。

品格を映し出す設備と居住空間

日々の生活の質を高めるため、共用部にはホテルライクな内廊下設計を採用し、専有部にはディスポーザー、床暖房、オール電化などの高付加価値設備を完備しています。さらに、都市部のマンションでありながら、総戸数40戸に対して39台分の駐車場を確保することで、高いホスピタリティと車移動における利便性を実現しています。

居住空間においては、住まう方の理想を具現化する「セミオーダー」に対応しています。ご自身のライフスタイルに合わせて間取りやデザインをカスタマイズできる、自由度の高い空間づくりをご提供します。

物件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157159/table/6_1_f4412428155e9e5aca5ca57f93ba2f14.jpg?v=202606201251 ]■予告概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157159/table/6_2_31f87fb55c9f7b37e907bf4fd620b0db.jpg?v=202606201251 ]

＜予告広告＞※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申し込みには一切応じられません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください。※予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、間取り・面積等は予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、販売戸数は本広告時にお知らせいたします。（販売予定時期／2026年9月初旬予定）

ホームページ

「ザ・サンメゾン西新ヒルズ」公式ページ：https://sanmaison.jp/ts-nishijin/

「サンメゾン」ブランドサイト：https://sanmaison.jp/

お問い合わせ

「ザ・サンメゾン西新ヒルズ」販売準備室

サンヨーホームズ(株)福岡マンション事業部 TEL：092-736-1135

営業時間 10：00～18：00（火・水曜日定休 ※祝日は除く）