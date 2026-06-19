nice rice「r.」ベーシックシリーズ：24時間、夏の快適さをまとう

KoRis.studio株式会社

夏の一日は、通勤、外出、リラックスタイムなど、さまざまなシーンで構成されています。シーンごとに装いは変化しても、肌に触れる服に求められるのは、心地よさと清潔感、そして毎日に自然になじむ着回しやすさです。

nice rice「r.」シリーズは、ブランドコンセプト「just clothes」のもと、クラシックでミニマルな佇まいと、夏を快適に過ごすための実用性を兼ね備えたベーシックコレクションです。SUPIMA(R)コットン*ならではのなめらかな肌触りを活かし、タンクトップ、Tシャツ、ショーツといった日常の基本アイテムを、上品で清潔感のある夏のワードローブへと仕上げました。



*SUPIMA(R)コットン：アメリカ産の高品質超長繊維綿で、なめらかな肌触りと優れた耐久性が特長です。

細部に宿る、夏のリラックス感

「r.」シリーズは、すっきりとしたシルエットと日常に取り入れやすいベーシックなデザインを大切にしています。タンクトップやTシャツは、一枚着としてもインナーとしても使いやすく、ショーツはリラックス感のある穿き心地と、すっきりとした見え方を両立。

過度な装飾に頼らず、素材の質感、シルエット、肌あたりのよさを活かすことで、気負わず着られて、きちんと見える。毎日の装いに自然になじむ、夏のためのデイリーウェアです。

「r.」シリーズ 2026年夏コレクション

（一部ご紹介）

- r. タンクトップ（袖ぐり浅）

浅めの袖ぐりとやや詰まった襟元が、端正で清潔感のある印象を演出するタンクトップ。一枚着としてもインナーとしても取り入れやすく、夏のミニマルな着こなしに自然になじみます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc01071- r. タンクトップ（袖ぐり深）

深めの袖ぐりがほどよい抜け感を生む、軽やかな着心地のタンクトップ。シャツやジャケットのインナーとしても合わせやすく、夏のレイヤードスタイルに適した一着です。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc01072

- r. 半袖Tシャツ

小さめに設計した襟ぐりが、シンプルな佇まいに端正な印象を添える半袖Tシャツ。すっきりとしたストレートシルエットで、一枚でもインナーとしても使いやすく、日常の装いを上品に整えます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc02073

- r. スウェットショーツ

リラックス感のある穿き心地と、すっきりとした見え方を両立したスウェットショーツ。日常の外出からリラックスタイムまで取り入れやすく、夏のカジュアルスタイルに自然な抜け感を添えます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/r-ngc12079

2026年夏コレクションは公式サイトにて公開中：

https://www.nicerice.com/

日本国内配送にも対応しています。

nice rice について

nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。

上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。

現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。