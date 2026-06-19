【寄付贈呈式報告】横浜市社会福祉協議会×(株)横浜エクセレンス

６月16日(火）に寄付贈呈式を開催

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

横浜市社会福祉協議会(https://www.yokohamashakyo.jp/)（以下、本会）は、株式会社横浜エクセレンス(https://yokohama-ex.jp/)（プロバスケットボールチーム）と連携し実施している【寄付付き協賛金】に関する寄付贈呈式を、６月16日（火）に本会役員室にて実施しました。

寄付付き協賛金とは

本会会長 石内 亮 横浜エクセレンス 代表取締役 桜井 直哉

(株)横浜エクセレンスが実施する協賛金のメニューの一つで、下記の活動をサポートしていただくための協賛金の２％が本会への寄付金となります。

（１）スマイルパス協賛金

横浜市に在住、在学中の小中学生・未就学児を横浜エクセレンスのホームゲームに無料で招待する

シーズンパス発行のための協賛金

（２）コミュニティープロジェクト協賛金

１.横浜市内の学校への訪問活動及び、バスケットボールの啓発

２.バスケットボール愛好者に向けたクリニックの開催

３.地域イベントや行事に参加する地域連携活動と、地域活性化の取り組み

※詳しい詳細は、ヨコ寄付HP(https://yokokifu.jp/kifubunka/2362/)をご覧ください。

2025-2026シーズンの寄付金として

2025-2026シーズンの寄付付き協賛金として、多くの企業からの協賛が集まり、438,000円の寄付金額となりました。

昨年度の寄付実績が105,000円であり、2025-2026シーズンの寄付付き協賛金は、約４倍の実績となりました。

横浜エクセレンスは

寄付贈呈式の様子

横浜市をホームタウンとして活動する、B２リーグ所属の男子プロバスケットボールクラブ横浜エクセレンスは、「スポーツを通じて たくさんの人を笑顔に」という活動理念をもとに「EX Community Project」を発足。

プロスポーツクラブとしてのミッション達成はもちろん、積極的に地域連携活動に取り組み、「バスケットボールの楽しさ」や「スポーツを通じた地域社会とのつながり」を伝えることで、次世代を担う子どもたちの育成に寄与されています。

引き続きの連携を

本会と横浜エクセレンスは、寄付付き協賛金での連携だけでなく、地域課題を解決するパートナーとして、引き続き様々な連携を進めていきます。