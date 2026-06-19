アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』待望のトレーディングカード付きウエハース登場！

株式会社メディアワークス

クリエイターの商品企画から製作・販売まで手がける株式会社メディアワークスは、アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』より、待望のトレーディングカード付きウエハースを、2026年7月10日（金）より全国のアニメイト店頭にて発売いたします。

それに先がけて、2026年6月19日（金）より、全国のアニメイト店頭および通販にて予約受付を開始いたします。

本商品のために、「F*Kaori」さんが新規で描き起こした特別イラストを使用。キャラクターそれぞれに合わせたフードやデザートを手にした、魅力あふれるビジュアルで展開いたします。

ラインナップには、描き起こしイラストを使用したビジュアルカードをはじめ、選りすぐりの場面写を使用したストーリーカードなどを収録。全種の中からランダムで1枚を封入しております。

さらに、クリアカードやホロカード加工などを採用し、コレクション性にもこだわった豪華仕様で展開。ファンの皆さまにお楽しみいただけるラインナップとなっております。

また、BOX購入特典として、描き起こしイラストを使用した「オリジナル缶バッジ」をご用意。全10種の中からランダムで1個をプレゼントいたします。

作品の世界観と魅力を詰め込んだ、ファン必見の商品です。ぜひご注目ください。

●アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3497592/

●製品情報

【アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』トレーディングカード付きウエハース】

■メーカー希望小売価格

290円（税込）

■商品内容

バニラ味ウエハース 1枚＋トレーディングカード 1枚

■カード仕様

カード種類：全38種（ランダム封入）

【ビジュアルカード】全21種

・クリアカード：10種

・ホログラムカード：5種

・ノーマルカード：6種

【ストーリーカード】全17種

・ノーマルカード仕様

カードサイズ：59×86mm

カード素材：紙、PET

■収録キャラクター

・パンティ

・ストッキング

・ガーターベルト

・ブリーフ

・スキャンティ

・ニーソックス

・チャック

・ファスナー

・ポリエステル

・ポリウレタン

■注意事項

・カードの絵柄はお選びいただけません。

・1BOXご購入いただいても、全種類は揃いません。

・画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・商品の発売日および仕様は、諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

・直射日光や高温多湿を避け、常温にて保存してください。

・本品製造工場では、卵を含む製品を製造しております。

・開封後は賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。

・ウエハースは割れやすいため、割れや欠けが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・ウエハース表面に色ムラが見られる場合がございますが、製造工程上発生する焼きムラによるものであり、品質には問題ございません。

●特典情報

アニメイト店頭およびアニメイト通販にて、1BOXご購入のお客様に、購入特典として描き起こしイラストを使用した「オリジナル缶バッジ（全10種の中からランダムで1個）」をプレゼントいたします。

●販売情報

アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3497592/

アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』とは

2010年に放送され、アメコミ風のスタイリッシュな映像表現で世界的なカルト人気を誇った『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の15年ぶりとなる続編シリーズ。

天界の問題児であるビッチ天使姉妹のパンティとストッキングが、神と悪魔の狭間にある街「ダテンシティ」で巻き起こすハイパークレイジーなバトルアクションコメディです。

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【アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』】

X（旧twitter）：https://x.com/NEWPSG_official?lang=ja

公式HP：https://newpsg.com/

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【株式会社メディアワークス】

公式サイト：https://mediaworkskk.co.jp/

クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/

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