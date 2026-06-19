「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」×「ビーレジェンド」のコラボプロテイン「世紀末チョコレート風味」が登場！レイが幼い兄妹に与えたチョコレートをイメージ！6/26～販売開始！

株式会社RealStyle

プロテインブランド「be LEGEND（ビーレジェンド）」を販売している株式会社Real Style（本社：奈良県大和高田市、代表取締役社長：鍵谷健、以下リアルスタイル）は、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」とコラボレーションしたオリジナルプロテインの販売を、2026年6月26日（金）12:00よりビーレジェンド公式オンラインストア・アマゾン・楽天市場の各店舗にて行います。

■「義星」の男・レイのイラストがパッケージに！

今回のコラボプロテイン、パッケージにはレイのイラストを大胆にプリント。夜空を背景に舞う華麗なる勇姿は見惚れるばかり。A4サイズと比べて約1.4倍の大きさのパッケージに高精細印刷を施しておりますので、プロテインを飲み終わった後は飾ってもお楽しみいただけます。

■フレーバーは、“あのエピソード”をイメージした「世紀末チョコレート風味」

今回のコラボフレーバーは「世紀末チョコレート風味」。屈指の名シーンとして語り継がれる、レイが幼い兄妹にチョコレートを与えるエピソードから、彼の優しさが詰まったチョコレートをプロテインで再現。荒廃した世界だからこそ、あの兄妹が味わったチョコレートはきっと甘く濃厚に感じられたのではないか…というコンセプトの下で新開発しました。

これまでのチョコレート風味プロテインよりも「濃い一杯」をご体感ください。

■特別付録はプロテインの基本を学べる「世紀末生存戦略」

初回生産版をご購入いただいた皆様には、コラボ限定の「世紀末生存戦略」がついてくる！プロテインの基本から補給タイミングまで、世紀末を生き抜くための知恵が詰まった一冊で、プロテイン初心者の方だけでなく、これまでプロテインを飲んでいた方にもきっとお役立ていただける内容となっています。※本付録は公式ストアだけでなくアマゾンや楽天市場でご購入いただいても手に入れることができます。

■充実したスペックでプロテイン上級者にもオススメ

もちろん、ビーレジェンドプロテインは一流アスリートの方々にもご満足いただいている商品ですので、美味しさだけでなく成分の妥協は一切いたしておりません。1食あたりのたんぱく質量はしっかり20.8g（水で割った場合）で、プロテインと相性の良いビタミンCやビタミンB6を配合。泡立ちや溶け残りが少ないので、ストレスなく飲むことができます。

■世界に一つだけの超特別シェイカーが貰えるXキャンペーン開催中！

コラボプロテインの発売を記念して、オリジナルシェイカー［通称：世紀末シェイカー］のプレゼントキャンペーンを開催します。荒くれ者の肩パッドを彷彿とさせるトゲトゲがびっしりと張り付いた唯一無二の逸品で、手に入れた者には世紀末を統べる力が宿るとか宿らないとか。ご想像の通り手に持つとめちゃくちゃ痛いのでシェイクどころではありません。

是非、観賞用としてお楽しみいただくとともに、取り扱いには細心のご注意をお払いください。



キャンペーン期間：2026年6月18日（木）12:00～6月25日（木）23:59

詳細はビーレジェンド公式Xアカウントまで(https://x.com/belegend_rs)

【商品詳細】

ビーレジェンド WPC 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 世紀末チョコレート風味

価格：3,685円（税込3,980円）

発売日：2026年6月26日（金）

特設ページはこちら :https://belegend.jp/hokutonoken/20260626/?bno=ad_pressrelease&argument=BagMSFc6&dmai=a6a2b6138c9d37

【『be LEGEND（ビーレジェンド）プロテイン』とは？】

『ビーレジェンドプロテイン』は、リアルスタイルが販売している美味しさ・安さ・高品質を追求したプロテインで、日常生活での栄養補助からボディビルダーの身体作りまで幅広くサポートしています。30種類以上のフレーバーを取り揃えており、様々なゲームやアニメとのコラボでも人気となっています。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社Real Style

本社オフィス：〒635-0086 奈良県大和高田市南本町11-11 大和高田シティプラザ4階

電話：0745-52-2544

お問い合わせフォーム：

https://store.belegend.jp/apply.html?id=APPLY4

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(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会