配車アプリ「DiDi」とフードデリバリー「出前館」、「移動も、ごはんも、もっとおトクに。」共同キャンペーンを本日より開始

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔、以下「当社」）と株式会社出前館（東京都渋谷区、代表取締役社長：矢野哲、以下「出前館」）は、両サービスの新規ユーザー獲得を目的とした共同キャンペーン「移動も、ごはんも、もっとおトクに。」を2026年6月19日（金）から7月31日（金）まで実施します。

■背景と目的

本キャンペーンでは、DiDiユーザー向けに出前館で利用できる最大2,200円分のクーポンを、出前館ユーザー向けにDiDiで利用できる最大5,500円分のクーポンを提供します。移動から食事まで、日常のさまざまなシーンをより快適でおトクに楽しめる体験を両社で提案します。

■施策内容

キャンペーン期間中、DiDiユーザーおよび出前館ユーザーに対し、以下の特典を提供します。

▼特典1

DiDiユーザー限定、出前館で初めてご注文の方に、最大2,200円OFFクーポンもらえるキャンペーン！

・クーポンの内訳：初回限定クーポン1,000円、10%OFFクーポン×4枚（割引上限300円）

・キャンペーン期間：2026年6月19日（金）～2026年7月31日（金）

・クーポンコード：DiDiアプリ上のキャンペーンページよりご確認ください

DiDiアプリのダウンロード：https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

・キャンペーン対象：DiDiユーザーであり、出前館を初めてご利用の方

▼特典2

出前館ユーザー限定、DiDiで使える最大5,500円分クーポンもらえるキャンペーン

・クーポンの内訳：500円x2枚、10%オフx9枚（割引上限500円）

※クーポンの利用はアプリ決済(DiDiアプリ上で登録したクレジットカードまたはPayPayでの決済)に限ります。

・キャンペーン期間：2026年6月19日（金）～2026年7月31日（金）

・クーポンコード：出前館アプリからキャンペーン一覧ページ・メルマガをご確認ください

出前館アプリのダウンロード：https://demaecan.onelink.me/9FBx/k1u5htar (https://demaecan.onelink.me/9FBx/k1u5htar)

・キャンペーン対象：DiDiの利用が初めての方限定

※対象サービス：一般タクシー・自家用車・運転代行

※特典1.2のキャンペーン詳細は各アプリをダウンロードの上、キャンペーンページをご確認ください。

■累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国33都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年11月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。DiDiは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロード：https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2025年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。

■出前館は、全国47都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。

私たちのミッションは、「テクノロジーで時間価値を高める」ことです。テクノロジーの力を駆使し、人々の生活や時間をより価値あるものにするべく、1999年の設立以来、着実に成長を遂げてきました。単なるデリバリーサービスにとどまらず、日本社会が直面するさまざまな課題の解決にも取り組んでおり、地域の人と人を繋ぎ、ライフインフラとして地域経済の更なる活性化を目指しています。

ダウンロード：https://demaecan.onelink.me/9FBx/k1u5htar