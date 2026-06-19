オーケストラの源流に迫る！9月6日（日）に古楽コンサート「ヴェネツィア音楽の軌跡」を開催

北杜市

山梨県北杜市、長野県富士見町、長野県原村および各教育委員会は、自治体の垣根を越えた共同主催事業として、2026年9月6日（日）に八ヶ岳やまびこホールにて、古楽コンサート「ヴェネツィア音楽の軌跡～オーケストラの源流はヴェネツィアにあった!～」を開催いたします。

本公演には、ヴェネツィアン・スタイルを専門とする気鋭の古楽合奏団「コンチェルト・ペデモンターノ」が出藤。音楽の源流とも称されるイタリア、特にヴェネツィアの地で育まれた優美な響きを、当時の面影を今に伝える古楽器ならではの美しく繊細な調べで現代に蘇らせます。

開催概要

日時： 2026年（令和8年）9月6日（日） 14:00開演（13:30開場）

会場： 八ヶ岳やまびこホール（山梨県北杜市高根町上黒澤1901）

出演： コンチェルト・ペデモンターノ（古楽合奏団）

入場料： ［全席自由］

一般：前売 3,500円（当日 4,000円）

高校生以下：1,000円

※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。

主催： 北杜市・北杜市教育委員会、富士見町・富士見町教育委員会、原村・原村教育委員会

チケット取り扱いについて

販売開始： 2026年6月10日（水） 10:00 ～

販売窓口： 3町村の主要行政・文化施設、およびプレイガイドにて販売（※各施設の休業日は販売対象外となります）

北杜市： 教育委員会生涯学習課、明野総合会館、須玉ふれあい館、八ヶ岳やまびこホール、高根町農村環境改善センター、長坂コミュニティ・ステーション、大泉総合会館、生涯学習センターこぶちさわ、白州公民館、甲斐駒センターせせらぎ、BOOKS SEIBUNDOきららシティ店

甲府市： YCC県民文化ホール

富士見町： 教育委員会生涯学習課（コミュニティ・プラザ）

原村： 教育委員会生涯学習課（原村中央公民館）

【問い合わせ】

北杜市教育委員会 生涯学習課

電話:0551-42-1373

Fax:0551-42-1124

詳しくはこちら

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/18281.html

北杜市の魅力を紹介｜花梨（かりん）

「お客様に気持ち良く食事をしていただきたい」という店主の温かい想いから、美しく手入れされた自慢の庭園が広がる店内。窓の外に広がる緑に癒やされながら、ジュージューとお肉を焼く至福の時間が始まります。

お店のイチオシは、一口噛めばジューシーな肉の旨味が口いっぱいに広がる「牛ロース」！

さらにワクワクするお楽しみが、同敷地内で営業しているシフォンケーキの販売店！

愛情込めて焼き上げられたふわふわ・しっとりのシフォンケーキは、ガッツリ焼肉を楽しんだ後のデザートに別腹でペロリと食べられちゃいます。

【詳細情報】

電話：0551-36-4646

営業時間

・ランチ： 11:00 ～ 14:00 （ラストイン 13:00）

・ディナー： 17:00 ～ 22:00 （ラストイン 20:30）

休業日：水曜日

公式HP：https://sumamoba.com/karin

詳しくはこちら

https://www.hokuto-kanko.jp/spot/karin/