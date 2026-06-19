【バンビシャス奈良】枝折康孝アシスタントコーチと2026-27シーズン契約合意のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

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バンビシャス奈良では、枝折康孝氏との2026-27シーズンのアシスタントコーチ契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。

枝折康孝アシスタントコーチ

枝折康孝アシスタントコーチ

生年月日

1980年6月6日

出身地

山口県

出身校

天理大学

主なコーチ歴

山口県立宇部中央高等学校

山口県立豊浦高等学校（ウインターカップ11年連続出場／最高成績ベスト16）

国体山口県少年男子監督

国体山口県青年男子監督

2020-21 山口ペイトリオッツ（地域リーグ）

2025-26 山口パッツファイブ ヘッドコーチ

コメント

この度、バンビシャス奈良のアシスタントコーチに就任した枝折康孝です。

まず、加藤社長、石橋ヘッドコーチ、ありがとうございます。

チーム目標に貢献できるよう、石橋ヘッドコーチを支える存在になれるよう、学ぶ姿勢を持ち、一所懸命がんばります。

よろしくお願いします。