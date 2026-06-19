【バンビシャス奈良】枝折康孝アシスタントコーチと2026-27シーズン契約合意のお知らせ
株式会社バンビシャス奈良
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
枝折康孝アシスタントコーチ
生年月日
いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。
バンビシャス奈良では、枝折康孝氏との2026-27シーズンのアシスタントコーチ契約が、合意に至りましたのでお知らせいたします。
枝折康孝アシスタントコーチ
枝折康孝アシスタントコーチ
生年月日
1980年6月6日
出身地
山口県
出身校
天理大学
主なコーチ歴
山口県立宇部中央高等学校
山口県立豊浦高等学校（ウインターカップ11年連続出場／最高成績ベスト16）
国体山口県少年男子監督
国体山口県青年男子監督
2020-21 山口ペイトリオッツ（地域リーグ）
2025-26 山口パッツファイブ ヘッドコーチ
コメント
この度、バンビシャス奈良のアシスタントコーチに就任した枝折康孝です。
まず、加藤社長、石橋ヘッドコーチ、ありがとうございます。
チーム目標に貢献できるよう、石橋ヘッドコーチを支える存在になれるよう、学ぶ姿勢を持ち、一所懸命がんばります。
よろしくお願いします。