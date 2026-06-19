アメリカ在住ビジネス英語トレーニングスクール代表「武智さやか」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、アメリカ在住ビジネス英語トレーニングスクール代表の武智さやか氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

武智さやか氏のコメント

英語苦手から英語指導者になり、英語の事業を立ち上げ、アメリカ移住を叶えるまで実践した英語習得法。また2年前に家族でアメリカ移住をし、現地での娘たちのバイリンガル教育、海外と無縁・英語初心者だった夫の海外就職、私自身のアメリカでの事業展開、大学院生活など配信していきます。

武智さやかのニュースレター：https://sayakatakechi.theletter.jp/(https://sayakatakechi.theletter.jp/)

英語を武器に人生を切り拓いた実体験をもとに、英語学習・海外移住・キャリア構築のリアルを発信するニュースレター。

＜武智さやか氏プロフィール ＞

1986年香川生まれ。2005年同志社大学英文学科卒業後、地方銀行に勤務。勤務中、上司の暴力で全治一年の怪我をし退職。その間に英検1級、TOEIC940点、全国通訳案内士資格を取得し、2016年に英語指導、通訳案内、翻訳業にて独立。2021年からは観光に特化した専門大学、せとうち観光専門職短期大学にて教鞭に立ち、同時に大人向けに英検・TOEIC・通訳案内士資格取得・また英会話指導を行うオンラインスクールを運営。

この自身が地方に住み、子育てをしながら英語キャリアを築いて行った経験から英語指導者の向けビジネススクールを開講。これまで500人を超える英語指導者のビジネス構築支援に携わる。

その後、海外の方からの指導依頼が増えてきたことをきっかけに2023年にアメリカ、カリフォルニアに事業展開。米国法人を立ち上げ、2024年7月に投資家ビザ（E２ビザ）を取得し同年8月にカリフォルニアに夫と8歳、6歳の娘2人を連れ移住。英語初心者・海外と無縁だった主人の英語習得をサポートし、移住3ヶ月後に現地の金融機関に就職を果たす。アメリカ人の英語指導者向けのビジネスコンサルティング事業を開始しながら、2026年9月からはカリフォルニア大学アーバイン校英文学修士課程に進学予定。ビジネス、アカデミックの両面から自信の英語力を磨き続けながら英語教育を研究している。

著書に「語学書ベストセラー100冊を研究して「最強の英会話本」作ってみました」（Gakken）がある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform