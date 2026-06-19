TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）よりNANGA、ASOMATOUSの別注モデルと新作ペグが登場、6月26日（金）19時より販売開始

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSより、新製品としてNANGA別注モデル3製品、ASOMATOUS別注モデル1製品、そして新世代の鍛造ペグ「ライトルークステーク30」が登場。2026年6月26日（金）19時より予約販売を開始いたします。

睡眠環境を整えるスリーピングギア、サイトの灯りを自由にするアクセサリー、そして軽量化を実現する設営ギアまで、実用性とデザイン性を追求したラインナップです。

NANGA別注 オーロラテックス スクエアフット600DX

NANGAの定番スリーピングバッグシリーズ「オーロラテックス スクエアフット」をベースに、TOKYO CRAFTS別注カラーとオリジナル織りネームを採用した特別モデル。

表地には防水透湿素材「オーロラテックス(R)」、中綿には760FPのリサイクルダウンを使用し、快適使用温度-1℃を実現。キャンプシーンに求められる保温性と快適性を両立しています。

最大の特徴は、マミー型の保温性と封筒型の開放感を兼ね備えたスクエアフット構造です。足元にゆとりを持たせることで圧迫感を軽減し、就寝時の快適性を高めました。

また、L字ファスナーを採用しているため、全開にすることで掛け布団のように使用することも可能。同モデル同士を連結すれば、2人用のスリーピングバッグとしても活用できます。

＜商品詳細＞

NANGA別注 オーロラテックス スクエアフット600DX 価格：77,000円（税込）

【素材】表地:40Dオーロラテックス(R)／インナー:15D リップストップナイロン／ダウン：DX：スパニッシュダックダウン 90-10% (760FP) ダウン量：600g

【サイズ】最大長約210cm × 肩幅約85cm

【収納サイズ】レギュラー（身長166cm～178cm）、最大長210cm×肩幅85cm φ19×38cm

【重量】約1.6kg

【カラー】グレー×ブラック

【商品ページ】https://tokyocrafts.jp/products/tc477-nanga-aurora-tex-square-foot-600dx

NANGA別注 ダウンブランケット シングル

NANGAのダウンブランケットをベースに、TOKYO CRAFTS別注カラーを採用したモデルです。

グレーとブラックのリバーシブル仕様となっており、キャンプサイトだけでなく、自宅や車中泊などさまざまなシーンに馴染むデザインに仕上げました。

ブランケットとして羽織るだけでなく、寝袋のインナーや掛け布団としても使用可能。季節や気温に応じて柔軟に活用できます。

収納時にはクッションとして使用できるため、キャンプや車中泊はもちろん、自宅でのリラックスタイムにも活躍します。

＜商品詳細＞

NANGA別注 ダウンブランケット シングル 価格：36,300円（税込）

【素材】表地：20Dナイロンタフタ／中綿：ダウン

【サイズ】約140 × 200cm→150cm×210cm、収納サイズ約45cm×45cm

【収納サイズ】クッション収納可能

【カラー】グレー×ブラック（リバーシブル）

【商品ページ】https://tokyocrafts.jp/products/tc479-nanga-down-blanket-single

NANGA別注 スリーピングバッグ ピロー メッシュ

NANGAのスリーピングバッグとの組み合わせを想定して開発されたピロー。

全面に通気性に優れたメッシュ素材を採用し、蒸れを軽減。キャンプや車中泊など長時間の使用でも快適な寝心地をサポートします。

内部の調整により好みに合わせて高さを変更できるほか、収納袋には枕本体を入れ洗濯することも可能です 。

スリーピングバッグと合わせて使用することで、キャンプにおける睡眠環境の向上をサポートします。

＜商品詳細＞

NANGA別注 スリーピングバッグ ピロー メッシュ 価格：9,350円（税込）

【素材】ポリエステル/ 封入物:ポリエチレンパイプ

【サイズ】約35×27×8cm

【重量】約450g

【カラー】ブラック

【商品ページ】https://tokyocrafts.jp/products/tc478-nanga-sleeping-bag-pillow-mesh

ASOMATOUS別注 ハングバーガー

ASOMATOUSの人気アイテム「HANGBURGER」をベースに、TOKYO CRAFTS別注カラーを採用したモデルです。

本体に内蔵された強力なネオジム磁石により、テントやタープポール、車体などへ固定可能。LEDランタンを吊り下げることで、設営場所に応じた自由なライティングを実現します。

コンパクトなサイズながら耐荷重性にも優れ、ランタンだけでなく小型ギアの吊り下げにも対応。キャンプサイトにおける灯りや収納の自由度を高めます。

＜商品詳細＞

ASOMATOUS別注 ハングバーガー 価格：\6,600（税込）

【素材】アルミニウム、ネオジム磁石、ステンレス

【サイズ】直径:70mm、高さ:30mm、天面内径:50mm

【重量】約67g

【耐荷重性】800g

【カラー】ブラック

【商品ページ】https://tokyocrafts.jp/products/tc476-asomatous-hangburger

ライトルークステーク30

「鋼の剛性を、アルミの軽さで」をコンセプトに開発した鍛造ペグ。

素材には航空機やスポーツ用品などにも使用されるA7075アルミ合金を採用。一般的なスチール製鍛造ペグと比較して約3分の1の軽量化を実現しました。

公的試験機関による試験では高い強度を確認しており、大型テントやタープの設営にも対応。ダブルフック構造を採用することで、ガイロープの固定や撤収時の作業性にも配慮しています。

軽量性と強度の両立を目指した、TOKYO CRAFTSの新しい鍛造ペグです。

＜商品詳細＞

ライトルークステーク30（6本セット）：\6,600（税込）

ライトルークステーク30（8本セット）：\8,800（税込）

【素材】A7075アルミ合金（鍛造）

【サイズ】約300mm

【重量】約65g（1本あたり）

【カラー】シルバー

【商品ページ】https://tokyocrafts.jp/products/tc379-lite-rook-stake30

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

https://tokyocrafts.jp/

▼修理・アフターサービス「CRAFTS CARE」

https://tokyocrafts.jp/pages/after-support

▼キャンプ用品レンタルサービス「CRAFTS RENTAL」

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▼TOKYO CRAFTS会員プログラム「CRAFTS MEMBERSHIP」

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