「キャラディショナルトイ」より、「忍たま乱太郎」のたまご型アクリルキーホルダーが登場！

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株式会社トキオ・ゲッツ

「キャラクター×日本の伝統」をテーマに展開するブランド「キャラディショナルトイ」より、「忍たま乱太郎」の新商品を発売。タマゴをパカッと開くとかわいい忍たまたちが出てくる、ギミックつきのキーホルダーが登場！トレーディング商品のため、どのデザインが出るのかは、届いてからのお楽しみとなっております。


予約販売期間は【2026年6月19日（金）12：00～7月10日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」の公式サイト「ゲツオシマート(https://gets-oshi.com/)」をご覧ください。





■取り扱い商品■


・キャラディショナルトイ 忍たま乱太郎 トレーディングたまご型アクリルキーホルダー 　Vol.1 （全11種）


バラ　各990円（税込）／全11種セット　10,890円（税込）






■予約販売期間■


2026年6月19日（金）12：00～7月10日（金）12：00


公式サイト他にて受注



■関連リンク■


【公式サイト　ゲツオシマート】


https://gets-oshi.com/



【公式X】


https://x.com/Charaditional




(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP



■会社概要■


会社名：株式会社トキオ・ゲッツ


代表取締役：小笠原 亨


創業：1998年3月23日


所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発


会社HP：https://tokyogets.com/