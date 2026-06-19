「キャラディショナルトイ」より、「忍たま乱太郎」のたまご型アクリルキーホルダーが登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

「キャラクター×日本の伝統」をテーマに展開するブランド「キャラディショナルトイ」より、「忍たま乱太郎」の新商品を発売。タマゴをパカッと開くとかわいい忍たまたちが出てくる、ギミックつきのキーホルダーが登場！トレーディング商品のため、どのデザインが出るのかは、届いてからのお楽しみとなっております。

予約販売期間は【2026年6月19日（金）12：00～7月10日（金）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」の公式サイト「ゲツオシマート(https://gets-oshi.com/)」をご覧ください。

■取り扱い商品■

・キャラディショナルトイ 忍たま乱太郎 トレーディングたまご型アクリルキーホルダー Vol.1 （全11種）

バラ 各990円（税込）／全11種セット 10,890円（税込）

■予約販売期間■

2026年6月19日（金）12：00～7月10日（金）12：00

公式サイト他にて受注

■関連リンク■

【公式サイト ゲツオシマート】

https://gets-oshi.com/

【公式X】

https://x.com/Charaditional

(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/