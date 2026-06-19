アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』オリジナルグッズ第2弾発売決定！

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之／以下、gumi）は、アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』において、ゲーム内イラストを使用したオリジナルグッズ第2弾を2026年7月3日（金）より全国アニメイト店舗・アニメイト通販にて販売いたします。

■グッズラインナップ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

●アクリルスタンド（全10種）

各1,650円（税込）

- ジョナサン・ジョースター- ディオ・ブランドー- ジョセフ・ジョースター- シーザー・A・ツェペリ- カーズ- ワムウ- 空条 承太郎- DIO- イギー- 花京院 典明

●アクリルアートパネル

2,200円（税込）

●Tシャツ

3,850円（税込）

●キャラバッジコレクション【ユニット】（全10種・ブラインド仕様）

1パック（1個入り）440円（税込）

1BOX（10パック入り）4,400円（税込）

※通販はBOX販売のみ

●キャラバッジコレクション【サポーター】（全10種・ブラインド仕様）

1パック（1個入り）440円（税込）

1BOX（10パック入り）4,400円（税込）

※通販はBOX販売のみ

●クリアカードセレクション（全20種・ブラインド仕様）

1パック（2枚入り）660円（税込）

1BOX（10パック入り）6,600円（税込）

※通販はBOX販売のみ

【注意事項】

※ブラインド仕様の商品に関しては、1BOXで全種類が揃わない場合がございます。

※商品の発売、仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

予めご了承ください。

■発売予定日

2026年7月3日（金）

■発売場所

全国アニメイト店舗＋アニメイト通販

通販ページ：https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/jojo-oradora-0619goods/cd/4450/(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/jojo-oradora-0619goods/cd/4450/)

■商品に関するお問い合わせ

株式会社ムービック

https://www.movic.jp/shop/pages/contact.aspx(https://www.movic.jp/shop/pages/contact.aspx)

■『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を活かしたシミュレーションRPGです。アニメに登場するおなじみのキャラクターたちを自由に編成し、ハイエンドなグラフィックで表現された必殺技をはじめとした臨場感ある戦いが楽しめる作品となっています。

■ゲーム概要

■『ジョジョの奇妙な冒険』とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/227_1_ac1ae2bf6021813ab63a217ca48f379e.jpg?v=202606201251 ]

週刊少年ジャンプ(集英社)1987年1・２合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫画シリーズ。仲間たちとの絆・強敵との死闘などを通じて人間讃歌のテーマを個性的な表現方法で描き、シリーズ累計発行部数は1億2千万部を誇る。連載開始25周年を迎えた2012年に、初のテレビアニメーションとして「ジョジョの奇妙な冒険」（原作第1部・原作第2部）を放送。シーン特色・カット特色など漫画の書き文字を文字エフェクトとして演出に取り入れるなど原作の魅力を損なうことなくアニメーション化し、ファンから高い支持を得る。その後、2014年に「スターダストクルセイダース」（原作第３部）、2016年に 「ダイヤモンドは砕けない」（原作第４部）、2018年には「黄金の風」（原作第５部）とテレビ放送し、2021年にはシリーズ最新作「ストーンオーシャン」（原作第６部）の全世界配信がスタート。2022年にアニメシリーズ10周年を迎えた。

権利表記： (C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、ネオメディアエンタメ事業とネオクリプト事業の二つの事業を展開しています。

ネオメディアエンタメ事業においては、当社ゲームエンジンと他社有力IPを組み合わせたゲーム開発のみならず、製作委員会出資等を通じたIPの獲得、周辺エンタメ事業への参入を推進しております。

ネオクリプト事業においては、XRPを中心とした暗号資産の保有および積極運用、Hinode Technologiesにおける暗号資産のポートフォリオ運用やシステム開発事業の展開、ファンド事業等を主軸として事業拡大を図っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/227_2_9b150a494342c4c4d94d1fd876b22d96.jpg?v=202606201251 ]

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