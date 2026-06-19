【山口県のアウトドア体験が最大30％OFF！】アソビュー！、「やまぐちのアソビ新発見割2026」を6月19日（金）より販売開始！～海・山・歴史から最新モビリティまで、知らない山口の魅力でお得に遊ぼう～

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/、以下「アソビュー！」）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下、当社）は、山口県の体験型旅行プログラム利用促進を目的としたキャンペーン「やまぐちのアソビ新発見割2026」を、「アソビュー！」内にて2026年6月19日（金）より順次販売開始いたします。

本キャンペーンでは、山口県内の対象アウトドアアクティビティが最大30%OFFで利用できるお得なクーポンを全国の方に向けて発行します。

本取り組みの背景と目的

山口県は、瀬戸内海と日本海の異なる2つの海に囲まれ、中央には中国山地が横たわる、非常に自然豊かな地域です。 当社は、自然をダイレクトに体感できる「アウトドアツーリズム」に適した山口県内のアクティビティ事業者と連携し、体験型プログラムの利用促進を行います。 これにより、旅行者の県内消費の喚起や周遊を促進し、地域経済の活性化と観光誘客に貢献してまいります。

本キャンペーンは、お出かけシーズンに合わせて2期に分けて実施し、第1弾は10％OFF、第2弾では30％OFFとなるお得な割引クーポンをご用意いたします。

「やまぐちのアソビ新発見割2026」概要

- 特設・販売URL： https://www.asoview.com/brand/yamaguchi/- 割引対象者： 全国の方（制限なし）- 実施方法： 「アソビュー！」内にてクーポンを発行。1アカウントにつき、期間中何度でもご購入・ご利用いただけます※注意事項- 各体験事業者の営業期間により、利用期間が異なる場合があります。予算上限に達し次第、期間内であっても予告なく終了する場合がございます。【割引対象商品（例）】

山口県内で実施されている豊富な「アウトドア体験」が対象です。

- 対象となる体験： キャンプ（グランピング含む）、テントサウナ、ダイビング、SUP、ラフティング、サイクリング、トレッキング、釣り、果物狩り、工場見学、体験付き入場チケット など- 対象外となるもの： インドア体験、物販・飲食のみ、1回限りのイベント、観光施設の入場料のみ など (※対象コンテンツは特設サイトにて随時更新・追加されます)[表: https://prtimes.jp/data/corp/15664/table/350_1_fa431d805bf6e3c411b49936d5874724.jpg?v=202606201251 ]販売プランのご紹介（一例）

山、海、川、そして歴史情緒溢れる街並みまで、山口を遊び尽くす注目プランをピックアップ！

■ 【海】SUPクルージング体験

- 事業者名：sup-oshima（サップオオシマ）- プラン概要： 瀬戸内のハワイ、周防大島でSUP（スタンドアップパドル）を満喫- 価格： \7,000/人 → 第1弾：\6,300 / 第2弾：\4,900- URL： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000033331/- ■ 【山】地球の歴史を体感！秋吉台トレッキング（2時間30分）- 事業者名： Mine秋吉台ジオパーク- プラン概要： 日本最大級 of カルスト台地「秋吉台」をガイドとともに歩き、地球の息吹を肌で感じるトレッキング。- 価格： \7,250/人 → 第1弾：\6,525 / 第2弾：\5,075- URL： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000024435/

■ 【歴史】着物に着替えて立ち乗り電動キックボードで萩を観光！

- 事業者名： 萩ふくや- プラン概要： 風情ある萩の城下町を着物姿で、最新の電動キックボードを駆って爽快に巡る新感覚ツアー。- 価格： \8,400/人 → 第1弾：\7,560 / 第2弾：\5,880- URL： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000035805/

■ 【食・グランピング】アメリカンBBQ付きグランピング体験

- 事業者名： 福田フルーツパーク- プラン概要： 周南の豊かな自然の中で、手ぶらで本格的なアメリカンBBQと快適なグランピングを楽しめます。- 価格： \5,000/人 → 第1弾：\4,500 / 第2弾：\3,500- URL： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000031550/

■ 【夜・サンセット】瀬戸内に沈む夕日を海から眺めよう！サンセットSUP

- 事業者名： sup-oshima（サップオオシマ）- プラン概要： 周防大島の穏やかな海の上で、夕日に染まる絶景に包まれる贅沢な時間を過ごせます。- 価格： \7,000/人 → 第1弾：\6,300 / 第2弾：\4,900- URL： https://www.asoview.com/item/activity/pln3000036597/※掲載されている商品は一例です。キャンペーン期間中であっても、店舗によってはお取り扱いがない場合や、売り切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。アソビュー！とは

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。

「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など