一本の銛（ハープーン）で巨大クロマグロを狙う漁師たちの戦いを描く海上サバイバル・ドキュメンタリー「ハープーン・ハンターズ シーズン1」アニマルプラネットにて7月8日（水）より放送開始！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、アメリカ・マサチューセッツ州ケープコッド沖で巨大クロマグロを狙う漁師たちの戦いを描く新シリーズ「ハープーン・ハンターズ シーズン1」を7月8日（水）20時より放送開始いたします。

『ハープーン・ハンターズ シーズン1』Copyright: Copyright 2025 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

一本の銛（ハープーン）に人生を託す男たちの覚悟と矜持を臨場感あふれる映像で描く、

海上サバイバル・ドキュメンタリー！

アメリカ・マサチューセッツ州ケープコッド沖。

ここでは一人の漁師が一本の銛のみを使ってクロマグロを仕留める伝統的かつ制限の厳しい漁法が守られている。

質の高い巨大なマグロを仕留めれば大きな収入となるが、漁は熾烈を極める。

高速で泳ぐマグロ、変わりやすい海況と霧、サメやクジラとの遭遇といった自然との戦い。

巨大マグロをめぐる漁師同士の競争と心理戦。

データと科学を味方につける者と、経験と勘で勝負するベテランの駆け引き。

スポッタープレーン（偵察機）を使う者と使わない者の戦略差。

伝説的な父の名声を背負う若手や息子に初めて銛を握らせる父親など、親子二代・家族経営の漁師も登場し、代々受け継がれてきた漁の流儀とレガシーを守れるかという葛藤も描かれる。

多様な人物像が交錯し、単なる「漁の記録」を超えた人間ドラマを紡いでいく。

一瞬の判断が数千～１万ドル規模の売り上げの違いを生み、獲れなければ収入はゼロ。

家族を養うために出漁しながら、常に事故・失敗・無収入のリスクと背中合わせだ。

＜7月放送エピソード＞

一投に賭ける男たち

放送日時：7月8日（水）20：00

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6月1日、ケープコッド沖クロマグロ銛突き漁の解禁日。漁師たちは「最初の一尾」を巡り荒海へ出る。40年のキャリアを誇るタイラーは最新鋭の船で先行。一方、2年ぶり復帰のジョーは家族の生活を懸け、父を亡くしたニコは初めて船長として挑む。限られた漁獲枠、航空機を使った捜索、船同士の衝突寸前の駆け引き。一瞬の判断が大金と誇りを分ける、命懸けの初日を追う。

父の名を継ぐ男

放送日時：7月15日（水）20：00

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短い好機と厳しい漁獲枠の中、漁師たちは一瞬の判断で明暗を分ける。好調なレッドラムやシンシア C.2が次々と魚を仕留める一方、伝説的漁師だった父を亡くしたEZYDUZIT号の船長ニコは未漁のまま苦悩。父の教えと仲間の支えを胸に、荒れる海とプレッシャーに立ち向かい、ついに巨大クロマグロを仕留める。

家族のために

放送日時：7月22日（水）20：00

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クロマグロ・ハープーン漁シーズン第2週。レッドラム号の船長ジョーは、難病を抱える子どもたちと共に海へ出る一日を選ぶ。家族の未来を支えるため、大物を狙う一投に懸かる重圧。一方、EZYDUZIT号の若き船長ニコは、亡き父から受け継いだ技と覚悟で2.8m、278Kg超大型マグロを仕留め、9,000ドル超の大漁を達成。

命運を分けた一本

放送日時：7月29日（水）20：00

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夜明けのケープコッド沖。限られた漁獲枠と一瞬の判断が、すべてを分ける銛突き。空のスポッター機、海上の駆け引き、張り詰めた沈黙の先に現れたのは、規格外のクロマグロ。若き船長ニコは約2.8メートルの“怪物”に挑み、家族を背負う男ジョーは連続ヒットを狙う。誇り、金、世代を超える思いが交錯する、極限の一日を追う。

＜放送情報＞

「ハープーン・ハンターズ シーズン1」

放送日時：7月8日（水）20：00スタート

レギュラー：毎週（水）20：00

再放送：（土）6：30ほか

（60分・全9話・新シリーズ）

■アニマルプラネット

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