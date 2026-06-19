【ニューエラ】BASICKSとのコラボレーションによる読売ジャイアンツの公式練習用キャップを発表

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、デザイナー・森川マサノリ氏が手がけるBASICKS（ベイシックス）とのコラボレーションによる、読売ジャイアンツの全選手が着用する公式練習用キャップを発表いたします。

ホーム用、ビジター用の2種が用意された本キャップは、6月19日（金）より選手たちによる練習時の着用がスタートします。また、本コラボレーションを記念したキービジュアルとして、読売ジャイアンツの選手たちがホームモデルを着用したスペシャルビジュアルも公開いたします。

ベースモデルには、読売ジャイアンツの公式練習用キャップの定番となっている［Pre-Curved 9FIFTY(TM)］を採用し、夏場の選手を快適にサポートするメッシュ仕様にアレンジ。BASICKSのアイコンであるハートマークや、バイザーのコントラストステッチを特徴とする配色など、森川氏ならではの感性を取り入れたデザインに仕上げられています。

ファッションブランドとのコラボレーションによる公式練習用キャップが展開されるのは、読売ジャイアンツとして初の取り組みです。選手着用モデルと同仕様のプロコレクションを、6月19日（金）より読売ジャイアンツの各ストアおよびオンラインストアにて発売いたします。

※ニューエラストアおよびニューエラ公式オンラインストアでの販売はございません。

【ラインアップ】 ※価格は全て税込

[Pre-Curved 9FIFTY(TM) Trucker] 各7,500円