ゴン・ジュン(龔俊)主演「暗河伝」本日より第１話先行配信開始！本放送は7/1(水)スタート！CSホームドラマチャンネル

「暗河伝」

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.

CSホームドラマチャンネルで７月１日(水)より日本初放送！

▶ホームドラマチャンネル公式YouTubeでの第１話先行配信

＜実施期間＞

2026年6月19日(金)正午～2026年7月8日(水)正午

＜配信URL＞

https://youtu.be/sVJfNWWktoU(https://youtu.be/sVJfNWWktoU)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVJfNWWktoU ]

第1話先行配信はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/series/19162★「暗河伝」詳細もこちらからご覧いただけます。(C)YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) CO.,LTD.暗河伝

CSホームドラマチャンネルで7/1(水)より日本初放送！毎週(水木)午前6:00～他

2024年/中国/全38話

[原作]ジョウ・ムーナン（周木楠）

[演出]イン・タオ

[総脚本]ジョウ・ムーナン（周木楠）

[出演]ゴン・ジュン、ポン・シャオラン、チャオ・ジェンユー、チャン・ホワセン、ヤン・ユートン、コン・シュエアル

「山河令」ゴン・ジュン主演！

江湖一の刺客組織「暗河」を舞台に最強の刺客が権力争いへと巻き込まれていく。己の信念を守るため、そして真実に立ち向かうため、彼は剣を手に戦いへ身を投じる！壮大な世界観とダイナミックなアクション演出により“新時代武侠”の傑作が誕生！！

周木楠原作の大ヒット作「少年歌行」「少年春風」に登場した暗殺組織「暗河」の蘇暮雨（スー・ムーユー）を主人公に据えた、待望の新作！主演のゴン・ジュンは、徹底した体作りと剣術の特訓を経て、危険なアクションシーンに自ら挑戦。冷静沈着な裏に熱い義を秘めたキャラクターを見事に体現している。剣を操り、傘を武器に戦うその姿は、美しい手元の所作にまで目を奪われる。「九齢公主～隠された真実～」のポン・シャオランは“暗河一の美女”を熱演。さらに、蘇暮雨と生死を共にしながらも、考えの違いゆえに袂を分かつ義兄弟・蘇昌河（スー・チャンホー）役を、今最も勢いのある注目株チャン・ホワセンが演じる。背中を預け合える戦友から、権力の対極へと分かれていく二人の切なき絆は、本作屈指の見どころ。

配信開始直後から独自の世界観でファン層を拡大し、熱度1万を突破、豆瓣での評価も7.3と高水準を記録した話題作！

【あらすじ】

北離王朝の時代、江湖では提魂殿の下で善悪を問わず暗殺を実行する組織、暗河が暗躍していた。だが、蘇家、慕家、謝家の三家から成る組織の頂点に立つ大家長が奇毒に冒されたことをきっかけに内紛が勃発。大家長直属の刺客団・蛛影を率いる蘇暮雨（スー・ムーユー／ゴン・ジュン扮）と、彼と生死を共にしてきた義兄弟の蘇昌河（スー・チャンホー／チャン・ホワセン扮）は、暗河を光の下に導き組織を変革したいという志を抱きながらも恩讐の狭間で葛藤する。江湖の静寂が破られた今、彼らは仁義を貫き信念を全うすることができるのか？

第1話先行配信はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/series/19162★「暗河伝」詳細もこちらからご覧いただけます。華流ドラマのラインアップ一覧はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

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