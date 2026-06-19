『一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!』を発売　全高約30cmのギュッと抱きしめたくなるぬいぐるみなどキャラクターの魅力を凝縮した全27種+ラストワン賞のラインアップ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ハズレなしのキャラクターくじの新作『一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!』を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月19日（金）より発売します。

スティッチが「試作品626号」として626番目に作られたことにちなみ、6月26日は「スティッチの日」。お祝いムードを高めるように、表情やポージングにこだわった全27種＋ラストワン賞のオリジナルアイテムが登場します。

A賞とラストワン賞には、全高約30cmで、抱きしめたくなるような愛らしい瞳としぐさをしたぬいぐるみを展開。さらに、スティッチの躍動感や豊かな感情が表現された豪華アイテムを取り揃えました。世代を超えて愛されるスティッチの物語が、日常の中に入り込むようなラインアップです。

サイトURL：https://1kuji.com/products/lilo-stitch2

■一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!

価格：730.40円（税込）

発売日：6月19日（金）

種類：全10等級27種＋ラストワン賞

【A賞】いい子？ぬいぐるみ（全1種） サイズ：約30cm

【B賞】お洗濯はおまかせ！フィギュア（全1種） サイズ：約11cm

【C賞】一緒にブレイク♪スマホスタンド（全1種） サイズ：フィギュア 約5.5cm、台座 約14cm

【D賞】おちゃめぬいぐるみマスコット（全1種） サイズ：約11cm

【E賞】しょんぼりぬいぐるみマスコット（全1種） サイズ：約12cm

【F賞】フェイス巾着（全2種） サイズ：約14cm

※種類はお選びいただけます。

【G賞】いたずらグラス（全3種） サイズ：約8cm

※種類はお選びいただけます。

【H賞】キュートでもふもふ！アクリルチャーム（全5種） サイズ：約5～6.5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【I賞】いろいろラバー雑貨（全6種） サイズ：ラバータイ 約13cm、クリップ 約4.5～5.5cm、コースター 約7.5cm

※種類はお選びいただけます。

【J賞】ステッカーコレクション（全6種） サイズ：約4～7.5cm（5枚セット）

※種類はお選びいただけます。

【ラストワン賞】お耳ぴょこっとぬいぐるみ（全1種） サイズ：約30cm

（1）愛くるしい表情としぐさにこだわったぬいぐるみ

愛くるしい表情としぐさにこだわったぬいぐるみがずらりと揃いました。A賞の「いい子？ぬいぐるみ」は、スティッチが「いい子？」と尋ねているような表情。ラストワン賞は足を押すと耳がパタパタ動く動作つきです。ともに全高約30cmで、思わず抱きしめたくなるサイズ感。ぺろりと舌を出したD賞の「おちゃめぬいぐるみマスコット」や、しょんぼりとしたE賞の「しょんぼりぬいぐるみマスコット」も心を動かされるようなデザインです。

（2）使って楽しむフィギュアや雑貨

見て満喫するだけでなく、使って楽しむフィギュアや雑貨が勢揃いしました。B賞の「お洗濯はおまかせ！フィギュア」は洗濯かごが小物入れ、C賞の「一緒にブレイク♪スマホスタンド」はスマホを立てかけられます。ともに映画のワンシーンをイメージした精巧な造形です。G賞の「いたずらグラス」は卓上でほほえましい表情を堪能できるデザインです。

※G賞・I賞の種類はお選びいただけます

（3）揃えて満喫できるアイテム展開

揃えば揃えるほど、スティッチの世界観を満喫できるアイテムも充実しています。F賞の「フェイス巾着」は、スティッチの顔を大胆にデザインした存在感たっぷりの仕上がり。H賞の「キュートでもふもふ！アクリルチャーム」は、スティッチのキュートでもふもふな特長を、ポンポン付きのアクリルチャームで表現。スクランプやリロなどの人気キャラクターも登場します。I賞は、前髪クリップやラバーコースターなど、使いやすいラバー雑貨のラインアップ。さらに、J賞は、スマホの裏やパソコンなどに貼って楽しめる「ステッカーコレクション」です。

※H賞の種類はお選びいただけません（ランダム）

※F賞・J賞の種類はお選びいただけます

『一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!』ダブルチャンスキャンペーン

くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「お耳ぴょこっとぬいぐるみ」が当たるダブルチャンスキャンペーンを実施します。

当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年9月末日までです。

※ダブルチャンスキャンペーンは応募時点で当選上限に達している場合があります。

※「ラストワン賞 お耳ぴょこっとぬいぐるみ」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。

※税込価格は消費税10%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって取り扱いがない場合がございます。

※数量限定商品です。商品がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://1kuji.com/shop_lists?product_id=lilo-stitch2

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