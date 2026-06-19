ファントムシータ「舞台×写真集」新IPプロジェクトの写真集表紙 & タイトル解禁！

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社が手がける新プロジェクト『STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII』第１弾！

出版の枠を越え、メディアとステージを横断する出版社発の新たなIPプロジェクトに、Adoプロデュースのガールズアイドルグループ「ファントムシータ」を迎え、まずは2026年8月21日に写真集『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』が発売されます。

同写真集の世界観を原作に、同年11月には新舞台レーベル『DIGVII STAGE（ディグステージ）』として、朗読劇ミュージカル化。

ホラーリーディングミュージカル『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』、グループ初主演の朗読劇ミュージカルが上演されます。

『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』写真集表紙&タイトル解禁！

[書籍概要]

書名：CABINET OF DOLLS 人形蒐集

著者：ファントムシータ

定価：4000円（本体3636円＋税10％）

発売日：2026年8月21日(金)

撮影：平木希奈

判型：B5

ページ数：128P

発行：主婦と生活社

アートディレクション・撮影：平木希奈 デザイン：三崎 了

プロジェクトスケジュール

2026年8月21日(金) ファントムシータ写真集『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』発売予定

2026年8月29日(土) ファントムシータ写真集『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』発売記念イベント＠東京・浅草橋ヒューリックホール」開催予定

2026年11月12日(木)～15日(日) ホラーリーディングミュージカル『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』＠東京・草月ホール上演予定

2026年11月19日(木)～22日(日) ホラーリーディングミュージカル『CABINET OF DOLLS 人形蒐集』＠大阪・近鉄アート館上演予定

舞台公演スケジュール

東京公演： 2026年11月12日（木）～15日（日）【全7回公演】 会場： 草月ホール（東京都港区赤坂７丁目２－２１）

大阪公演： 2026年11月19日（木）～22日（日）【全6回公演】 会場： 近鉄アート館（〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43）

【券種】

・VIP席（1階最前中央）

※特典付き(後日発表)

\15,000

・SS席（1階前方）

※特典付き(後日発表)

\10,000

・S席（1階後方）

\9,000

・A席（2階）

\8,000

・U-18限定席

\6,000

【券売スケジュール】

▼FC先行

＜抽選受付期間＞

2026年7月3日(金)～13日(月)

▼オフィシャル先行

2026年7月24日(金)～8月3日(月)

▼一般発売

2026年8月14日(金)

詳細は公式HP(https://wondervillage.jp/doll-archive/)から順次解禁予定。各予約・チケット販売等は決まり次第お伝えします。

STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII

『LEON』『JUNON』『ar』などのメディアを製作する出版社 株式会社主婦と生活社が手がける新プロジェクト『STAGE × PHOTOBOOK IP PROJECT produced by DIGVII』。本プロジェクトは、主婦と生活社の新メディアプロジェクト『DIGVII（ディグ）』が企画・プロデュースする、＜舞台＞と＜写真集＞を垂直に立ち上げ展開する、新たなIP創出プロジェクトです。

第１弾には、Adoプロデュースのガールズアイドルグループ「ファントムシータ」を迎え、2026年8月には＜写真集＞をリリース。同＜写真集＞の世界観を原作に、同年11月に朗読劇ミュージカル化。

新＜舞台＞レーベル『DIGVII STAGE（ディグステージ）』第１弾作品として、グループ初主演の舞台上演が決定しています。

出版の枠を越え、メディアとステージを横断する、出版社発の新たなIPプロジェクトです。

ファントムシータ

メンバー[写真左から順に]： 凛花(りんか) / 百花(もか)/ 美雨(みう) /もな

ファントムシータ（英字表記：Phantom Siita 漢字表記：怪忌蝶）

レトロホラーをコンセプトとして活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ。歌唱・ダンス・表現を高次元で融合させたパフォーマンスを強みとし、緻密に構築された世界観と完成度の高いステージで国内外から注目を集めている。2024年には初の単独ライブを日本武道館で開催し、翌年世界ツアーを完遂。2025年7月にはメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催。今夏からスタートする初の全国Zeppツアーのチケットは即完売。6月には2nd CDシングル『ホラークイーン』を発売するなど、活躍のフィールドを広げている。

新メディアプロジェクト『DIGVII』

「７人目（VII）のアイコンを発掘（DIG）する」をキーコピーに、新たな価値を提供していく『DIGVII』ブランドは、新女性誌「DIGVII」を基盤に、「WEB DIGVII」「DIGVII AUDITION」「DIGVII NEW ICON AWARD」「DIGVII FESTIVAL」などを展開。

新女性誌『DIGVII』は、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。創刊4号では、最旬のニューアイコンらが、自分らしいスタイルとビューティーを通じて、新しい価値をディグります。アイドル、俳優、アーティストら、ジャンルを越えた表現者たちの、いまだかつて見たことのない輝きをお届けします。