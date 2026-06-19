「ふるなび」で、北海道標茶町が西別岳にある山小屋の修繕を目的としたクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始。

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/(https://furunavi.jp/) ）が、北海道標茶町のクラウドファンディングプロジェクトへの寄附受付を開始しました。

【プロジェクト名】「西別岳」にある山小屋修繕プロジェクト

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1048(https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=1048)

《支援の概要》

摩周岳の隣に連なる西別岳は、標高約800mながら高山の雰囲気を楽しめる人気の山で、お花畑や根釧原野、斜里岳、標津岳、雄阿寒岳、摩周湖などの素晴らしい眺望が魅力です。長年にわたり登山者や自然愛好家を迎えてきた山小屋ですが、屋根や外壁の劣化、厳しい気候による損傷が進み、安全な利用を続けるためには修繕が必要な状況です。この山小屋は、登山者の交流の場や避難場所として、多くの思い出を支えてきた大切な拠点でもあります。また、山小屋周辺では利用者増加や維持管理負担、環境保全の観点から「トイレ問題」が深刻化しています。そこで今回、山小屋の修繕に加え、環境負荷を軽減し快適に利用できるバイオトイレへの改修を考えています。

《寄附金の使い道》

このプロジェクトでいただいた寄附金は、屋根や外壁の修繕、安全に利用するための設備整備、長く山小屋を維持していくための費用に活用されます。

■北海道標茶町（しべちゃちょう）について

北海道の東にある釧路管内のほぼ中央に位置し、敷地面積1,099.37平方キロメートルの広大な土地を生かした酪農業を中心とするまちです。釧路湿原国立公園と阿寒摩周国立公園の大自然に囲まれているのも特徴です。

限りない愛情とたくさんの手間暇をかけ育てられた「星空の黒牛」は、一口食べた時の肉汁、そしてとろけるような柔らかさをお楽しみいただけます。14日間の賞味期限中に甘味・酸味・コクのバランスの変化が味わえる「ティアラヨーグルト」もおすすめです。

北海道標茶町で人気の返礼品

・北海道標茶町の返礼品一覧はこちら

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=172(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=172)

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【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/



【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【ふるなびサービス一覧】

・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」

https://furunavi.jp/premium/

・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし

https://furunavi.jp/catalog

・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上

https://tp.furunavi.jp/

・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」

https://fcf.furunavi.jp/



【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 自治体サービス事業部

Mail：support@furunavi.jp

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https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media