小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」にて昨年度好評の「６Pチーズ」を販売する雪印メグミルク株式会社との連携プログラム、教員の声をもとにアップデートして2026年度申込受付を開始

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」において、昨年度、1万名を超える児童生徒からのお申し込みがあり、学校・教員から好評をいただいた、「６Pチーズ」を販売する雪印メグミルク株式会社（以下、雪印メグミルク）との連携プログラムのアップデート版の提供を開始いたしました。

本プログラムでは、自分の夢や目標を考えるとともに、雪印メグミルクが販売する「６Pチーズ」が70年以上支持されるために継続してきた取り組みを知り、目標達成に向けた行動を自ら設計するプロセスを体験します。

2025年度も小中学校向けに提供してまいりましたが、全国の学校現場の皆様からのご好評の声にお応えし、2026年度もSPARKEにて提供することが決定いたしました。

全国の学校、先生方からは、オンライン上で会員登録いただくことで、教材の閲覧・ダウンロード・管理等が無償で利用可能となっています。

＜昨年度実際にプログラムを利用した児童生徒や教員の声＞

●児童生徒

「「６Pチーズ」が好きだからそのことと一緒に勉強できて楽しかった。」 （大阪府・小学校４年生）

「「６Pチーズ」は昔からあるのは知っていたけど味が何年経っても変わってないことが驚きでした。これからもいっぱい色んな食べ方で食べてみたいなと思いました。」 （三重県・小学校４年生）

「知っているメーカーさんの授業でテンションが上がって楽しくできた。」 （岐阜県・小学校6年生）

●教員

「例がたくさんあり、分かりやすく振り返りの方法を学んで活用することができました。取り組んでいる児童に笑顔が見られました。」 （小学校4年生教諭）

「取り組み方が丁寧に示されており、教師側も生徒側もやりやすかったです。」 （小学校6年生教諭）

「振り返りをする際に、問題点を見つけ改善していくだけでなく、よいところをよりよくしていくことも考えられるのがよかったです。」 （中学校1年生教諭）

＜2026年度版でアップデートした内容＞

2026年度版では、昨年度教材を活用いただいた先生方の声をもとに、より学校現場で活用しやすい内容へアップデートしました。

・振り返りの手法を学んだ後に、目標に向けた実践期間を設定

・実践結果を元に振り返りの手法を実際に活用することで、より体験的な内容に

・キャリア・パスポートや特別活動との接続

を取り入れ、児童生徒が自ら行動し、振り返り、次の挑戦へつなげる探究的な学びを実践できる構成としました。

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な教員の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。

本サービスでは、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、児童生徒が社会とのつながりを意識し、自ら能動的に学びに向かえるよう促します。

＜企業・団体様向け＞ 社会に開かれた学びにおけるプログラムのご連携について

◯ご発注・ご依頼： 随時受付中

◯教材提供先 ： 全国の小学校・中学校及び先生

◯実施学年 ： 小学校１年生～中学校3年生

◯費用 ： 実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

◯ご連携に関するお問い合わせ先：sparke_business@compass-e.com

＜小中学校向け＞ 今回の探究学習プログラムの利用申し込みについて

◆申し込み期間： 2027年2月28日まで ※ただし定員に達し次第受付終了

◆対象者 ： 全国の小中学校の先生

◆申し込み可能学年： 小学校1年生～中学校3年生

◆費用： 無償

◆申し込み：

下記プログラム詳細ページ内の申込フォームよりお申し込みください。

https://sparke.jp/contents/meg-snow-2026

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに提供してまいります。

◆SPARKEについて URL： https://sparke.jp/

◆雪印メグミルク株式会社について URL：https://www.meg-snow.com/

◆「６Ｐチーズ」について URL：https://www.snow6p.jp/

◆株式会社小学館集英社プロダクションについてURL：https://www.shopro.co.jp/

◆株式会社COMPASSについて URL：https://qubena.com/